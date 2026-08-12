Catalunya recibe al eclipse con riesgo de incendio muy elevado en comarcas de Lleida y con restricciones en dos parques naturales

En diversas localidades de las comarcas de Lleida se podrá ver de forma privilegiada el eclipse de Sol de este 12 de agosto, aunque muchas de ellas, como las situadas en puntos de la Segarra, Noguera, Solsonès, Segrià o Garrigues lo harán con riesgo de incendios muy elevado, lo que significa activar el Plan Alfa en nivel tres. De esta forma está prohibido encender fuegos en espacios abiertos, áreas de descanso o zonas de acampada, tirar petardos o limitar los trabajos agrícolas.

Sobre el riesgo de incendios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha recordado que siguen las temperaturas altas y la vegetación seca por lo que hace un llamamiento a la prudencia de las personas que acudan a la naturaleza. En este sentido, ha recordado que se ha limitado los accesos motorizados a Els Ports y Parque Natural de la Serra de Montsant (Tarragona), aunque muchos ayuntamientos también han decidido estas restricciones. "Toda precaución es poca y más en un día de tanta movilidad" ha señalado Parlon quien ha recordado que los incendios sufridos hasta ahora en Catalunya han "tensionado el territorio" al ser violentos y simultáneos.

Los Agentes Rurales intensifican la vigilancia para que se cumpla esta normativa, teniendo en cuenta que se espera que muchas personas acudan a ver el eclipse a zonas naturales. En concreto, este cuerpo de vigilancia mantiene activado desde hace días un dispositivo especial con unos 150 efectivos en toda Catalunya, con el apoyo de dos helicópteros, para controlar desde el aire las zonas más masificadas y redirigir a los visitantes hacia los puntos de observación habilitados.

Algunos municipios de Lleida, como Almatret, Seròs o Torres de Segre han adoptado restricciones de acceso con vehículos a bosques y montes para evitar incendios y afectación a la naturaleza. Otros, como Granja de Escarp, tomaron la decisión al recibir muchos visitantes en el área de autocaravanas.

Los Rurales también colaborarán en las tareas de vigilancia de los accesos a los parques naturales de Els Ports y de la Serra de Montsant, donde el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha establecido una restricción temporal de acceso entre las nueve de la noche de ayer 11 de agosto y las ocho horas del día 13 de agosto para garantizar la seguridad de las personas y la protección del entorno ante la previsión de una elevada afluencia de personas.

No alejarse

Los Agentes Rurales recuerdan que no es necesario desplazarse a espacios naturales aislados o de difícil acceso para observar el eclipse y añaden que se podrá seguir desde numerosos puntos del territorio con buenas condiciones de visibilidad, especialmente desde lugares orientados al oeste y sin obstáculos visuales.

Para evitar una concentración excesiva de personas en espacios naturales sensibles, se recomienda priorizar los puntos de observación habilitados por el Govern y los municipios en los que se puede ver el 100% del fenómeno. Los Rurales recuerdan que "estos emplazamientos ofrecen mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad, al tiempo que contribuyen a minimizar el impacto sobre el medio natural".

También remarcan que en caso de acceder al medio natural, hay que respetar la fauna y el entorno, mantener a los perros atados, no tirar residuos, no estacionar vehículos en terrenos agrícolas o forestales ni en propiedades privadas y utilizar exclusivamente las zonas de estacionamiento habilitadas. Señalan que la acampada fuera de las zonas autorizadas está prohibida.

Noticias relacionadas

Para prevenir los incendios forestales, los Agentes Rurales recuerdan que es imprescindible evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego, como hacer fuego, el uso de pirotecnia o tirar colillas.