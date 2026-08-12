Los Mossos regulan el acceso a la estación de Renfe de Tarragona por las aglomeraciones tras el eclipse

La estación de Tarragona ha vivido importantes aglomeraciones este miércoles por la noche después de que numerosas personas se dirigieran hasta allí para regresar tras contemplar el eclipse solar. La concentración de viajeros llegó a ser tal que los Mossos d'Esquadra decidieron restringir temporalmente el acceso a la estación para evitar riesgos de seguridad en los andenes.

Mientras se regulaba la entrada, cientos de personas tuvieron que esperar en el exterior para poder acceder a alguno de los trenes de regreso. En las puertas de la estación se desplegaron seis furgones policiales, con agentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona dando apoyo al dispositivo. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aseguró en un mensaje en X que el Govern estaba "trabajando con todos los operadores de movilidad" y animó a los pasajeros a seguir las instrucciones en aquellas estaciones donde se estaba regulando el acceso para "evitar aglomeraciones".

La estación de Tarragona se encuentra muy cerca de Marina Port Tàrraco, donde unas 15.000 personas siguieron el eclipse. Una vez finalizada la fase de ocultación del 100% del Sol, muchas de ellas se dirigieron a las estaciones de tren, lo que provocó una elevada concentración de viajeros en un corto espacio de tiempo.

En Tarragona, la policía optó por limitar los accesos al comprobar que uno de los andenes comenzaba a quedar saturado y que la acumulación de pasajeros podía generar riesgo de caídas. A partir de ese momento, quienes llegaban para tomar un tren tuvieron que esperar en el exterior.

La situación era especialmente complicada en el andén de los trenes con dirección a Barcelona, que se encontraba abarrotado, mientras que el de sentido sur apenas concentraba a unas decenas de viajeros. No ayudó que algunos de los trenes con dirección Barcelona hicieran parada en algunas vías donde no suelen detenerse.

Ferrocat en prealerta

Las aglomeraciones también se produjeron en otras estaciones del corredor sur, entre ellas Tortosa y Altafulla. Ante esta situación, Protecció Civil activó el plan Ferrocat en fase de prealerta por las concentraciones de viajeros registradas en Tarragona, Altafulla y Tortosa.

Aurora, una de las pasajeras afectadas y que había llegado a Tarragona procedente de Barcelona, explicó a la ACN que llevaba más de una hora haciendo cola para poder regresar a la capital catalana. También señaló que ya había tenido que esperar previamente en Barcelona.

"Es cierto que ahora se ha empezado a mover la cola, pero no sabemos cuándo llega el siguiente tren y nadie nos sabe informar", lamentó. La situación fue normalizándose progresivamente y, en torno a las once y media de la noche, todos los pasajeros que permanecían haciendo cola pudieron acceder a la estación y subir a los trenes de regreso.

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Al final del día, habían cogido los trenes de la R16 (Barcelona - Tortosa) 3.800 personas, el doble de la media habitual, que son unos 1.600 pasajeros. También la R15 (Barcelona - Ribaroja d'Ebre - Zaragoza) registró un repunte del 60%: subieron en sus trenes 1.600 personas frente a las 1.000 que lo suelen coger.