La barra del Trabucador se llena de visitantes a la espera del eclipse: "Solo pasa una vez en la vida"

La barra del Trabucador, en el Delta del Ebro, se ha llenado de visitantes impacientes por ver el eclipse. Hacia las seis de la mañana de este miércoles, decenas de caravanas han empezado a llenar los aparcamientos y, al mediodía, ya se acercaban al límite de su capacidad. Sara Moral y Mia Fernàndez, madre e hija de Ripollet, han sido de las primeras en llegar para conseguir un "lugar privilegiado". "Creemos que se verá superbien desde aquí. Esto solo pasa una vez en la vida y queremos verlo bien", han destacado. La única preocupación es que se cumpla la previsión de nubes y no puedan ver la corona solar. "Si al final lo tapa una nube, pues tendremos que conformarnos con la oscuridad del eclipse y ya está", han admitido resignados Maria Rosales y José Ignacio Giménez.

Rosales y Giménez van cargados de comida y bebida para poder pasar todo el día en la barra del Trabucador hasta que llegue el momento más esperado. "Primero estábamos en la arena, pero parecía que las montañas no nos dejarían verlo, y hemos optado por venir aquí", han indicado.

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Muy cerca de ellos estaban Berta Anfonso y Miquel Àngel Anfoso, de Girona, aficionados a la fotografía. "Decidí hacer el trabajo de investigación del instituto sobre la astrofotografía de la Luna y del eclipse solar de este verano". Tenían previsto salir a comer fuera, pero cuando han visto que el lugar se llenaba de gente, han decidido ir a buscar bocadillos y no perder el sitio hasta la hora en que la Luna tape por completo el Sol.