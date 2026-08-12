Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar

A falta de unas horas para que tenga lugar el eclipse solar, las autoridades han retirado un nuevo modelo de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares, asciendiendo a siete las marcas afectadas. Ahora, ha informado Facua, se ha prohibido la comercialización de las gafas de la marca Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003. Este modelo retirado se suma a otros seis modelos distintos, los productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

Gafas para ver el eclipse de Multiópticas retiradas del mercado / Facua

Filtros más oscuros de la cuenta

La descripción del riesgo que se indica en todas las órdenes de retirada del mercado y prohibición de la comercialización es la siguiente: «El usuario se coloca las gafas para observar el eclipse solar. Al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar. Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente. Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa (radiación visible e infrarroja/ultravioleta). Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina».

Así, no es que estas gafas no protejan las retinas de los usuarios, si no que al utilizar filtros más oscuros de la cuenta, en la práctica, podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa.

En el caso de las gafas de la marca Mó de Multiópticas (lote 0326, modelo 2508-RS003), el producto ha sido incluido el 11 de agosto por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Valldemossa comunica que las gafas repartidas por el Ayuntamiento no son adecuadas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valldemossa, Mallorca, ha informado este miércoles de que las gafas repartidas por el Consistorio no son adecuadas para la observación del eclipse.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de las gafas donadas por la firma Eclipse Baleares 2026. A pesar de que el producto cumple con la certificación europea y la normativa ISO 12312-2:2015, la propia firma ha comunicado públicamente que desaconseja su uso.

Noticias relacionadas

La persona donante ha manifestado su intención de presentar un comunicado formal a través del registro municipal explicando los motivos. No obstante, y atendiendo a las publicaciones efectuadas por la firma en sus redes sociales, el Ayuntamiento ha considerado necesario y urgente desaconsejar el uso de estas gafas para la observación del fenómeno.