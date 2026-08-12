Sucesos
Una agente de la Guardia Urbana fuera de servicio detiene al ladrón de un reloj de 350.000 euros
El sospechoso asaltó a la víctima cerca de la plaza Sant Jaume
Los multirreincidentes dan el salto al robo de relojes de lujo en Barcelona: "Es el delito estrella"
Los ladrones oportunistas no se lo piensan cuando deben robar un objeto valioso, ni que sea cerca de la sede de las dos principales instituciones de Barcelona fuertemente custodiadas, lo que incrementa el número de policías. Por eso, lo más probable de aprovechar esa oportunidad es que te atrapen.
Es lo que ocurrió este martes al mediodía en una zona cercana a la plaza Sant Jaume de Barcelona cuando un caco asaltó a un hombre que llevaba un reloj de lujo, valorado en 350.000 euros y se lo arrancó de la muñeca de forma violenta. Tras el robo, el sospechoso salió corriendo mientras la víctima lo perseguía.
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona destinados al servicio de protección del Ayuntamiento vieron la escena y salieron corriendo tras ellos. Sin embargo, fue otra agente de este cuerpo municipal que estaba de servicio la que consiguió atrapar al sospechoso sumándose a la persecución.
La policía acabó reduciendo al ladrón a la espera de la llegada de sus compañeros que lo detuvieron por este robo con violencia. Los agentes registraron al sospechoso y le encontraron el reloj, valorado en 350.000 euros, que llevaba escondido. Por eso pudo ser recuperado y devuelto a su propietario.
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