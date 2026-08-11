Catalunya cerrará las salidas de la AP7 en el Ebre si hay colapso de tráfico por el eclipse

Todo a punto para el dispositivo de movilidad preparado en Catalunya para este miércoles 12 de agosto. La operación eclipse pondrá el acento en los llamados "puntos magnéticos", según el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que son aquellos en los que se prevé una mayor afluencia de visitantes. Uno de ellos es el Delta del Ebro, donde Trànsit ubicará un helicóptero para controlar la circulación desde el aire y los Mossos d'Esquadra se desplegarán en las cuatro salidas de la AP7 por si se producen congestiones en la vía.

Lamiel ha avanzado que el helicóptero vigilará las cuatro salidas de la AP7, en L'Ametlla, L'Ampolla, L'Aldea y Amposta, y que, si se produce un colapso circulatorio por la llegada de asistentes, Trànsit ordenará su cierre y hacer que los Mossos desvíen la circulación hacia otra salida. Los puntos de observación están cerca de estos municipios y de los accesos a esta autopista, además de la N340.

Nosotros podemos ver desde el aire si se produce esta congestión y así tomar la decisión de cerrar el acceso hasta que baje la afluencia de circulación", ha remarcado Lamiel: "Podemos jugar a restringir las entradas en el hipotético caso de grandes retenciones" que afecten a la AP7. También ha señalado que, en la 'operación retorno' del eclipse, el dispositivo será similar para evitar el caos circulatorio, aunque ha instado a los usuarios a hacer un regreso escalonado.

No serán las únicas posibles restricciones en autovías. Lamiel ha explicado que la salida de la A7 en Cambrils, también cercana a la zona de observación del eclipse, también podría cerrar el acceso en caso de congestión para desviar los vehículos hacia otro paso.

Prades es otro de los puntos que puede concentrar mucha afluencia. El municipio ha habilitado zonas de aparcamiento e itinerarios a pie para llegar a los espacios de observación. Además, se establecerán regulaciones de tráfico en Alforja y Vilanova de Prades para facilitar el acceso y evitar retenciones.

Trànsit ha diseñado un amplio dispositivo de movilidad en previsión de cualquier situación de colapso circulatorio. El principal punto que preocupa es el tramo entre Tarragona y Terres de l'Ebre de la AP7, ya que la autopista se queda en dos carriles. Trànsit calcula que, un día de agosto, este punto tiene capacidad para 3.000 vehículos cada hora: "Si tienes la autopista funcionando en perfectas condiciones 10 horas, de las siete de la mañana a las siete de la tarde para ver el eclipse, puede transportar 20.000 vehículos de más".

"Nuestro objetivo es conseguir que no se superen estos 20.000", ha subrayado Lamiel. Por eso recomienda que la gente salga antes, que programe una ruta específica para ir a la zona del eclipse y que apueste por rutas alternativas para "no tensionar más la AP7".

Teniendo en cuenta que el grueso de la movilidad para ver el fenómeno está en la zona de Tarragona y Terres de l'Ebre, pese a que también se puede ver en puntos de Lleida, el objetivo del dispositivo es facilitar los desplazamientos y garantizar la seguridad vial. Por eso, se recomienda utilizar vías de alta capacidad alternativas a la AP7: C25 y A2 para los desplazamientos hacia las comarcas de Lleida; AP2 para acceder a zonas de observación como Lleida, Les Borges Blanques, Valls o Prades; y A7 y N340 para los movimientos entre el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Lamiel ha explicado que este lunes por la tarde ya se registró un incremento del 2% del número de vehículos que pasaron por la AP7 en Martorell en dirección a Tarragona respecto al lunes de la semana anterior. "No es un aumento muy significativo ni relevante, pero hacia la tarde había congestión, parecida a la que se registra los sábados por la mañana", ha explicado Lamiel.

De momento, esta pequeña retención que afectó a la AP7 y a algún punto de la AP2 en Martorell es el primer "síntoma" de la movilidad asociada al eclipse, ha explicado Lamiel, quien ha asegurado que este martes no se está detectando "nada especialmente significativo ni relevante".

Otro dato que apunta a que hay más movimiento de cara al 12 de agosto se encuentra en algunos municipios del Camp de Tarragona con puntos oficiales de observación. El público debía registrarse para hacer una previsión de capacidad y saber si podría aparcar. Según Lamiel, en zonas con una reserva de 2.500 personas hay registradas más de 3.000, mientras que, si inicialmente se contaba con 650 vehículos, ahora se calculan más de 700.

"Es relevante que casi el 60% de estas personas que han reservado son de la misma comarca", ha señalado Lamiel, con lo que las previsiones de Trànsit apuntan a que el público que se desplace podría ser cercano a la zona del eclipse y no habría mucha "movilidad de largo recorrido". Además, ha explicado que están en contacto con los ayuntamientos que gestionan estas reservas de espacio y que se ha detectado "un punto más de interés del que estaba previsto", aunque "sin que exista un alud de peticiones".

Habrá prohibición de circulación para vehículos pesados de más de 7.500 kilos en la AP7 entre Martorell y Ulldecona y en la N340 desde Vilafranca del Penedès hasta Ulldecona, de las 2 del mediodía hasta las 12 de la noche. Entre Ulldecona y El Vendrell de la AP7, los camiones deberán circular obligatoriamente por el carril derecho, sin adelantar y a una velocidad máxima de 80 km/h.

Para vigilar estas incidencias se desplegarán más de 700 agentes de los Mossos, de los que 180 son específicos de la División de Tráfico. La comisaria Mònica Luis, jefa de la Comissaria General de Mobilitat de Mossos, ha recordado que la principal misión es evitar que los coches se detengan en los arcenes para ver el eclipse y obstaculicen el paso de vehículos y de los servicios de emergencia, principalmente en la AP7 y la N340. La policía tiene detectados los tramos en los que hay más posibilidad de paradas, por lo que habrá patrullas constantes para avisar y sancionar a los conductores que estacionen indebidamente.

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Los agentes también deberán regular el tráfico, junto a las policías locales, en los accesos a los municipios con puntos de observación, así como en las zonas de aparcamiento. En el edificio del 112 en Reus se instalará un centro de control "en tiempo real" del dispositivo, en el que se hará seguimiento de cualquier incidencia.