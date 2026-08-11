Elevada movilidad
Protecció Civil pone en prealerta el Procicat por el eclipse de este miércoles
Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas
Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto
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Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya Procicat por el eclipse solar total de este miércoles.
Lo hacen para realizar el seguimiento de la movilidad y la afluencia de visitantes en diversos puntos de Catalunya, informan en un apunte en 'X'.
Catalunya dispondrá de unos 30 puntos oficiales de observación, la mayoría concentrados en la provincia de Tarragona y con más de un sitio por localidad.
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