La NASA toma un pueblo de Burgos para seguir eclipse y retransmitirlo al mundo

Una treintena de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco han 'tomado' Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia de Burgos —muy cerca de Villadiego— para seguir el eclipse de sol, estudiar el fenómeno astronómico y además retransmitirlo para que más de 10 millones de personas puedan verlo en directo desde cualquier parte del mundo.

La iglesia de San Salvador, que se ubica sobre una terraza elevada, fue la que atrajo la atención de la agencia gubernalmental, y sus compañeros del gran laboratorio dedicado a la divulgación científica, durante una visita de reconocimiento por Castilla y León en busca de la ubicación perfecta para seguir este acontecimiento científico.

"Me llamaron hace como 16 o 18 meses, cuando nadie hablaba todavía del eclipse", ha explicado a EFE Juan Ansótegui, gerente de Las de Villadiego, el complejo de turismo rural que arrancó en 2007 con un proyecto para recuperar Villalibado, que llevaba más de treinta años deshabitado, y que estos días ocupan los científicos.

Ha reconocido que cuando le dijeron que eran de la NASA y que querían alquilar el complejo turístico no se lo acabó de creer, que pidió que le mandaran la información y, tras comprobar que era cierto, quedó con ellos para una visita privada, y no hubo dudas: alquilaron las instalaciones y ya están preparándose para ver el eclipse.

Un observatorio en una iglesia del siglo XII

El equipo técnico llegó este domingo, ha explicado Ansótegui, y ya han instalado sus telescopios en la explanada de la iglesia —vallada para la ocasión—, mientras que todos sus equipos y ordenadores están en el interior del templo, del siglo XII, algo también insólito para los propios norteamericanos.

La doctora Desiré Whitmore, del Exploratorium en San Francisco, ha explicado a EFE que eligieron Villalibado porque necesitaban un lugar tranquilo, con poca gente que pudiera interrumpir su trabajo, y desde el que se pudiera seguir bien el eclipse, y este pequeño y recuperado pueblo de Burgos cumplía con sus requisitos.

Han instalado tres telescopios, con diferentes filtros, que están tomando datos del sol, siguiendo su evolución durante las 24 horas, ha indicado Whitmore, que ha destacado lo "raro" del eclipse, que arrancará en Groenlandia pero que en España se podrá ver al anochecer, otro de los motivos para escoger la ubicación española.

Investigación y divulgación

Los científicos estarán hasta el viernes en Villalibado, compaginando investigación y divulgación. De hecho, el 12 de agosto se instalará en un lateral de la iglesia una pantalla, a la que se dará señal directa de los telescopios, y se podrá ver el eclipse desde una zona habilitada para el público, aunque alejada de los investigadores.

"Nos han dicho que es precioso. Cuando oscurezca podremos ver el eclipse en alta definición, lo que se está viendo con el telescopio", ha indicado Ansótegui.

Proyección internacional

Desde que se supo que la NASA instalaría uno de sus equipos en Villalibado, Ansótegui no ha parado de atender a medios de comunicación, y de contar cómo en 2007, donde había una torre medieval caída, una casa palaciega abandonada y casas en ruinas ellos vieron una oportunidad.

"Cuando empezamos a rehabilitar el pueblo pensaron que estábamos locos", ha recordado, pero compraron los inmuebles, los recuperaron, abrieron el complejo turístico y en 2015 celebraron la primera boda. Ahora, casi veinte años después, la NASA y un eclipse solar van a poner Villalibado en el mapa astronómico mundial.