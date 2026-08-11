Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaEclipse solarCeutaGafas eclipseAeropuertosBarcelonaTiroteos Sant CosmeIncendio Huesca
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 100 años el psiquiatra y exmonje de Montserrat Jordi Vila-Abadal

La familia ha confirmado que no habrá ningún tipo de despedida pública

Jordi Vila-Abadal

Jordi Vila-Abadal / 3cat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El psiquiatra Jordi Vila-Abadal ha muerto este martes a los 100 años de edad, tal y como ha avanzado TV3. Durante su trayectoria, además de estar ligado a diversas iniciativas civiles y culturales, fue monje en el monasterio de Montserrat entre 1964 y 1968. Por deseo propio, tras haber donado su cuerpo a la ciencia, la familia ha confirmado que no habrá ningún tipo de despedida pública.

Durante su etapa religiosa (1945-1968), formó parte de las comunidades monásticas de Montserrat y Sant Miquel de Cuixà, en la Catalunya del Norte. Tras dejar los hábitos, en 1978 retomó la carrera de Medicina para ejercer como médico, campo en el que impulsó un centro pionero enfocado en adicciones no alcohólicas y, posteriormente, creó la entidad Acollida i Acció Terapèutica (ATT). Su salida del sacerdocio la justificó en la revista Foc Nou asegurando que "la Iglesia es irreformable". Más adelante se estableció en París, donde colaboró activamente en la comisión organizada para gestionar el retorno de Josep Tarradellas.

Noticias relacionadas

Publicó, entre otros, los ensayos 'Per què es droguen els joves?', en 1988, 'La joventut, entre l’encant i el desencant', de 1993, la trilogía formada por 'Cartes al cel' (2004), 'Noves cartes al cel' (2006) y 'Cartes que no lliguen' (2009). Además, a los 96 años, en 2022, publicó 'De l’ésser humà i la natura. Reflexions d’un agnòstic'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por 'irregularidades' en los filtros y 'riesgo de lesiones oculares
  2. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  3. Europa activa su nuevo reglamento de envases para mejorar el reciclaje
  4. Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas
  5. Estado de los embalses hoy, 10 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación
  7. Más calor y bochorno en Catalunya: hay para varios días más
  8. Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde”

Muere a los 100 años el psiquiatra y exmonje de Montserrat Jordi Vila-Abadal

Muere a los 100 años el psiquiatra y exmonje de Montserrat Jordi Vila-Abadal

Tres eclipses en tres años: la década astronómica que no se volverá a repetir

Tres eclipses en tres años: la década astronómica que no se volverá a repetir

Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo

Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Directo | Tarragona se prepara para el eclipse con grandes figuras de la astronomía y la exploración espacial

Directo | Tarragona se prepara para el eclipse con grandes figuras de la astronomía y la exploración espacial

Cuatro mil británicos a bordo del 'Liberty of the Seas' persiguen el eclipse solar por la costa gallega

Qué plantar en agosto en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para prepararlo para el otoño

Qué plantar en agosto en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para prepararlo para el otoño

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia