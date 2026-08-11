Muere a los 100 años el psiquiatra y exmonje de Montserrat Jordi Vila-Abadal

El psiquiatra Jordi Vila-Abadal ha muerto este martes a los 100 años de edad, tal y como ha avanzado TV3. Durante su trayectoria, además de estar ligado a diversas iniciativas civiles y culturales, fue monje en el monasterio de Montserrat entre 1964 y 1968. Por deseo propio, tras haber donado su cuerpo a la ciencia, la familia ha confirmado que no habrá ningún tipo de despedida pública.

Durante su etapa religiosa (1945-1968), formó parte de las comunidades monásticas de Montserrat y Sant Miquel de Cuixà, en la Catalunya del Norte. Tras dejar los hábitos, en 1978 retomó la carrera de Medicina para ejercer como médico, campo en el que impulsó un centro pionero enfocado en adicciones no alcohólicas y, posteriormente, creó la entidad Acollida i Acció Terapèutica (ATT). Su salida del sacerdocio la justificó en la revista Foc Nou asegurando que "la Iglesia es irreformable". Más adelante se estableció en París, donde colaboró activamente en la comisión organizada para gestionar el retorno de Josep Tarradellas.

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Publicó, entre otros, los ensayos 'Per què es droguen els joves?', en 1988, 'La joventut, entre l’encant i el desencant', de 1993, la trilogía formada por 'Cartes al cel' (2004), 'Noves cartes al cel' (2006) y 'Cartes que no lliguen' (2009). Además, a los 96 años, en 2022, publicó 'De l’ésser humà i la natura. Reflexions d’un agnòstic'.