Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) ha sido el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Estabilizado el incendio de Cifuentes de Rueda (León) que amenazaba el bosque de Nava Los trabajos de extinción han logrado frenar el incendio de Cifuentes de Rueda (León), que ya en la tarde de ayer no tenía llama dentro del perímetro y que las tareas durante esta noche con buldócers y el enfriamiento de los puntos más calientes han permitido rebajar este martes el índice de gravedad a cero y que se encuentre ya oficialmente estabilizado. El incendio comenzó ayer poco antes de la una y media de la tarde, por causas que todavía se están investigando, y una rápida propagación por la zona de pasto y matorral lo llevó hasta el bosque de Nava de los Caballeros, lo que obligó a declarar el índice de gravedad 1 dos horas más tarde por la previsión de que afectase a más de 30 hectáreas de masa arbolada. La Junta ha informado de que la respuesta con el despliegue de hasta 60 medios terrestres y aéreos y el uso de distintas estrategias en cabeza y flancos permitieron evitar su avance, lo que junto a la bajada de la temperatura y el aumento de la humedad registradas durante esta madrugada ha permitido seguir avanzando en la extinción del incendio.

El alcalde de El Madroño señala que es "un día clave" para la evolución del incendio de Niebla El alcalde de El Madroño (Sevilla), Antonio López, ha señalado desde El Castillo de las Guardas, donde se encuentran realojados preventivamente los vecinos de su localidad, que el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) ha llegado al límite de la frontera con el municipio y la provincia, por lo que ha considerado este martes, 11 de agosto, como "un día clave" para el avance del mismo. En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el primer edil ha afirmado que el fuego se encuentra "en el límite entre provincias" después de haber comprobado este pasado lunes cómo los efectivos aéreos trabajaban en el municipio colindante de Berrocal (Huelva). "Ver como los aviones arrojaban agua a las casas ha sido el infierno", ha añadido. Asimismo, ha explicado que el alejamiento preventivo del municipio se ha debido a la presencia del humo, especialmente en la zona del Álamo y Villar Gordo y también por el traslado de maquinaria pesada a las calles de El Madroño, medida que podía cortar la circulación.

600 profesionales Más de 600 profesionales trabajan en la extinción del incendio: 314 de EMA Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 20 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 18 de la BRIF de La Iglesuela. El dispositivo cuenta con 169 medios terrestres, incluidos 14 buldóceres, y 23 medios aéreos: siete helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero; tres aviones anfibios ligeros, tres pesados y seis de carga en tierra, además de un avión de coordinación ACO. Además, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene durante la noche un dispositivo de 19 bomberos y nueve vehículos en El Madroño y la pedanía de El Álamo, mientras que Huelva capital se ha sumado a las labores de extinción con dos dotaciones de sus bomberos municipales.

Evacuados En cuanto a los evacuados, actualmente son 681: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. Las medidas afectan a distintos núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado, en Huelva. También han sido desalojados preventivamente Las Delgadas y Montesorromero, pertenecientes a Zalamea la Real, así como El Madroño y sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, en Sevilla, permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas. Un total de 89 personas permanecen albergadas. De ellas, 32 se encuentran en el Teatro de Zalamea la Real: 25 procedentes de Berrocal, El Pozuelo y El Membrillo Alto, seis de Las Delgadas y una de Montesorromero. Otras cinco personas de Las Arenas y La Florida están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, mientras que 52 vecinos de El Madroño permanecen en el albergue habilitado en el municipio.

Humo De otro lado, ha indicado a la población de la provincia de Sevilla que "no se alarme" por el humo, que es visible "desde distintos puntos", pero ha advertido que el incendio "no ha entrado en la provincia". Este mismo lunes por la noche, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, señaló que el objetivo ante el incendio declarado esa jornada era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se logró "gracias a la línea de defensa establecida". Sanz destacó que el fuego "en absoluto" había superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004 con el incendio de Berrocal, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.

Los medios aéreos se reincorporan al incendio de Niebla tras una noche de trabajos por tierra Un primer grupo de aeronaves se ha incorporado a primera hora de la mañana de este martes a los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que mantiene a 681 personas desalojadas --500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla--, y que ya supera las 20.000 hectáreas recorridas. Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, tras una noche de "intenso" trabajo terrestre, con efectivos de extinción y 14 buldóceres, ya está incorporado un primer grupo de aeronaves formado por tres helicópteros y dos aviones anfibios ligeros. Por su parte, desde la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) han informado este martes de que el humo del incendio forestal de Niebla puede afectar a los municipios más cercanos y ha pedido a la ciudadanía de la zona que cierren puertas y ventanas para evitar que el humo entre en las viviendas; proteger especialmente a menores, personas mayores y pacientes con patologías respiratorias, así como seguir siempre las indicaciones oficiales.

Un incendio de Riglos (Huesca) afecta a 3.600 hectáreas y suben a 170 evacuados de 5 núcleos El incendio declarado la mañana del lunes en las Peñas de Riglos, en la comarca de la Hoya de Huesca, afecta ya a 3.600 hectáreas y se elevan a 170 las personas desalojadas de cinco núcleos de población (Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués). El trabajo de los equipos de extinción, no obstante, ha sido positivo esta noche, ya que el flanco derecho apenas ha avanzado ayudado por el cortafuegos, aunque el izquierdo (sectores 1 y 3) se ha abierto hasta alcanzar en algunos puntos la carretera A-132 entre Villalangua y Puente la Reina, explican desde INFOAR. A lo largo de la mañana se espera un cambio de viento a sur que podría favorecer el avance en cabeza. Desde primera hora de la mañana van a comenzar a incorporarse medios aéreos y se procederá a realizar el relevo de las brigadas terrestres.

Medios aéreos Además, la UME ha incorporado nuevos recursos materiales. En concreto, son cuatro nuevos buldóceres que se van a ir incorporando a lo largo de este martes. Son el tipo de vehículos que se han venido utilizando en días previos en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán fundamentalmente en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se incorporan más. Este personal y equipos se unen a los medios aéreos que, entre otros equipos, también están puestos a disposición del incendio forestal por parte del Ministerio de Transición Ecológica. "Mantenemos intacto el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva y con este incendio forestal para contribuir a que su extinción se pueda producir a la mayor brevedad posible", ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones.

El Gobierno manda nuevos recursos contra el incendio de Niebla, donde ya hay más de medio millar de efectivos El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que ya son "más de medio millar" los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil que participan en las labores de extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva) tras una nueva ampliación de los recursos humanos y materiales aportados por el Ejecutivo a este operativo. "A la ya consabida participación de los componentes de la Guardia Civil de la provincia de Huelva se han incorporado algunas patrullas de la comandancia de Sevilla", ha explicado Toscano, a través de una nota de prensa.