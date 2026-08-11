Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: "Me da miedo cómo la gente va con niños y todo"

La enorme expectación por el eclipse solar total que se verá en España este miércoles, 12 de agosto, ha llevado a Mercedes López Romero, exdiputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, a recordar la mala experiencia que sufrió en un caso similar y a recomendar a la población que evite mirar el fenómeno astronómico.

La exparlamentaria, de 45 años, padece una ceguera del 90% por haber mirado fijamente al Sol "durante lo que se supone que era un eclipse" cuando solo tenía 8 años. En una entrevista con el periodista Alfredo Valenzuela de la agencia Efe, expresa su temor a que se produzcan episodios similares. "Me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone; me da miedo ver cómo la gente piensa aprovechar estas vacaciones, que se ponen en carretera y todo para mirar el eclipse", ha explicado.

Al cumplir 18 años se afilió a la ONCE, donde estudio Fisioterapia, después de que su ceguera le obligara a renunciar a los estudios de Medicina o de Enfermería que le hubiera gustado cursar. Un año antes le habían comunicado que tampoco podría obtener el carnet de conducir.

"No noté nada hasta los 14 años"

Las lesiones por las quemaduras del Sol no las acusó de inmediato y, según ha relatado a Efe, fue en el instituto a los 14 años cuando empezó a no distinguir algunos números en la pizarra. En ese momento recurrió por primera vez al oftalmólogo, quien enseguida identificó las quemaduras y le preguntó si había mirado hacia arriba de manera continuada.

Efectivamente, así fue cuando tenía 8 años y, en compañía de otros niños en el patio de su colegio en la localidad de Dalías (Almería), donde se reunían para jugar por las tardes, se escondieron para poder mirar al Sol sin que los adultos, que lo hacían a cierta distancia y con medidas de protección, se percataran de su inconsciencia.

Mercedes López Romero, en Sevilla. / Efe / Carlos Barba

"Empezamos a decir que a ver quién era la que aguantaba más", y fue ella la que lo hizo. Entre los niños que la acompañaban estaba su hermana dos años menor, que no sostuvo tanto la mirada y se libró de las lesiones.

Pérdida de visión progresiva

La pérdida de visión fue progresiva desde su juventud y todavía sigue acentuándose, de modo que también padece hipersensibilidad a la luz: "Los días nublados son mortales para mí, y los muy soleados también; y voy perdiendo visión con los años".

La televisión y la pantalla del teléfono móvil puede verlos sin ningún brillo ni contraste y sin desprenderse de las gafas de sol que emplea de manera casi constante, también en interiores.

"Veo como si hubiera mucha niebla siempre, y los colores ya no los distingo y los confundo constantemente", ha añadido, al recordar que sus lesiones no se pueden operar por afectar al tejido nervioso, en plena mácula.

Cómo ver el eclipse con seguridad

Para quienes deseen ver el acontecimiento astronómico, los expertos advierten de que es imprescindible protegerse la vista con unas gafas de eclipse homologadas:

Gráfico que muestra si las gafas están homologadas para ver el eclipse de sol.

Las gafas han de llevarse durante todas las fases parciales del fenómeno, según explica Valentina Raffio en EL PERIÓDICO. Es decir, desde el inicio de la parcialidad hasta el comienzo de la totalidad y, después, de nuevo durante la segunda fase de parcialidad. En las zonas en que no se verá el eclipse total, como en Barcelona y su área metropolitana, hay que tener las gafas puestas en todo momento.

También se aconseja realizar observaciones breves, de no más de tres minutos, alternadas con descansos antes de volver la vista al Sol.

Los especialistas recomiendan colocarse las gafas mirando al suelo o, en cualquier caso, sin orientar los ojos al astro. Así se evita mirar accidentalmente al Sol sin la protección adecuada mientras se ajustan. Hay que tener especial precaución si se observa el eclipse con niños, para evitar que sus ojos puedan quedar desprotegidos.