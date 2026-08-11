Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

Sergi Ill / Efe Palma se queda sin gafas del eclipse: carteles de agotado y llamadas constantes a ópticas A tan solo un día para el eclipse solar total, una imagen se repite por toda Palma, uno de los lugares donde podrá disfrutarse del fenómeno: carteles de agotado en ópticas y farmacias y un goteo constante de personas y llamadas cada pocos minutos que buscan a última hora sus gafas de protección para poder contemplarlo. Una auténtica odisea que hace que muchos de los que han dejado para la víspera la adquisición de estos protectores probablemente tengan que ver el eclipse por televisión, puesto que la escasez se extiende por toda la ciudad, tanto en las farmacias y ópticas de zonas turísticas como en las de barrios residenciales y del centro.

Europa prevé que la caída de generación solar con motivo del eclipse afecte a sus redes de transporte La Comunidad de la Energía y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) asegura que los gestores de redes de transporte están preparando el sistema ante la caída prevista de la generación solar durante el eclipse solar parcial del 12 de agosto, tras una reunión extraordinaria celebrada el viernes pasado para abordar los efectos del fenómeno astronómico sobre el suministro energético en los Estados miembros.

El Govern verá el eclipse desde el Observatori de l'Ebre A partir de las 19.30 horas y desde el Observatori de l'Ebre, el Govern, encabezado por el president Illa, asistirá a la observación del eclipse solar, que incluirá la fase de totalidad, guiada por el astrofísico Ignasi Ribas. Posteriormente, se realizará una fotografía de grupo.

El acto institucional del eclipse será a las 12.30 horas en el Observatori de l'Ebre El president de la Generalitat, Salvador Illa, encabezará el acto institucional 'Catalunya mira al cielo' en el Observatori de l'Ebre, en Roquetes (Baix Ebre), a las 12.30 horas. La bienvenida institucional correrá a cargo de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. También intervendrán el alcalde de Roquetes, Ivan Garcia Maigí, y la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó. Por la tarde, a partir de las 16 horas, habrá ponencias en el Observatori de l'Ebre de expertos en el ámbito del cosmos, con la participación del astrofísico Ignasi Ribas; el astrónomo jesuita Pavel Gabor; el exdirector del Observatori de l'Ebre Juan José Curto; la médica y astronauta de la NASA Ellen Baker; el ingeniero aeronáutico y presidente de Hispasat, Pedro Duque; y el premio Nobel de Física de 2019 Didier Queloz. A las 18 horas habrá un lanzamiento de un globo sonda del Meteocat y, a las 18.30 horas, una ponencia de la directora de Meteorologia Espacial de la NASA, Teresa Nieves Chinchilla.

El president Illa visitará mañana el centro de llamadas del 112 El president de la Generalitat, Salvador Illa, visitará este miércoles 12 de agosto, a las 9.35 horas, el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 de Catalunya, en Reus, donde conocerá el dispositivo especial previsto con motivo del eclipse solar. También asistirán el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Interior, Núria Parlon; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; la directora del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Catalunya, Irene Fornós, y la delegada del Gobierno de la Generalitat en Tarragona, Lucía López. Más tarde, a las 10.40 horas, Illa también visitará la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus para conocer el proyecto 'Ciencia para todos: un eclipse inclusivo', que permitirá a las personas con discapacidad visual seguir el eclipse solar.

Un sello de Correos inmortaliza el eclipse solar del 12 de agosto con la Torre de Hércules El Puerto de A Coruña, en colaboración con Correos y la Sociedad Filatélica de A Coruña, inmortaliza en un sello de Correos el eclipse total de Sol del 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo. La sede del Real Club Náutico de A Coruña ha sido escenario este martes de la presentación del sello conmemorativo del eclipse solar total del 12 de agosto, un acto en el que el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha recordado que se trata de "poner en valor y dejar constancia del que será uno de los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y del Puerto".

Este miércoles, temperaturas muy elevadas y tormentas fuertes en el sureste de España Este miércoles, día del histórico eclipse solar total, los termómetros marcarán valores significativamente elevados en prácticamente toda la península y Baleares, aunque se producirán chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo e intensas rachas de viento en zonas del sureste. La estabilidad reinará en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada comenzará con nubes bajas y probabilidad de niebla, aunque con tendencia a despejar.

Un documental recogerá el eclipse desde Galicia de la mano de la astrofísica Begoña Vila Begoña Vila, científica e ingeniera, es una de las responsables de la próxima gran misión científica de la NASA, el lanzamiento del telescopio espacial 'Nancy Grace Roman', con el que la agencia espacial pretende obtener una vista panorámica del universo como nunca antes se ha visto y como paso previo al próximo objetivo. "Queremos encontrar un planeta que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida", explica en declaraciones a Europa Press. La astrofísica ha comparecido en Santiago de Compostela este martes para presentar el inicio del rodaje en Galicia del documental 'Despois do eclipse (Rumbo ás estrelas)', de Meteórica Cine y en coproducción con Abano Producións. El largometraje, a cuya presentación ha acudido también el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se acerca al proceso técnico y humano que hay detrás de la construcción y del lanzamiento de uno de los proyectos científicos "más ambiciosos" de la NASA, además de ofrecer una visión más personal de la trayectoria de Vila, que ya tuvo un papel muy importante en el desarrollo del telescopio espacial James Webb.

El Govern colabora en dos proyectos estatales para analizar los efectos del eclipse en la fauna La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya colabora en dos proyectos estatales, Ecoeclipse y TriEclipse, para analizar la afectación del eclipse solar de este miércoles sobre la fauna salvaje, ha informado el Govern en un comunicado este martes. El proyecto Ecoeclipse, coordinado por los investigadores Irene Mendoza, de la Universidad de Sevilla, y Airam Rodríguez, del Museo Nacional de Ciencias Ambientales, estudiará cómo cambia la actividad de las aves y los murciélagos ante una disminución repentina de la luz. El departamento participa en este proyecto con la instalación de tres grabadoras automáticas en la sierra de la Llena, en Les Garrigues (Lleida) --dentro de la zona total del eclipse--, que registrarán el comportamiento acústico de las aves y mamíferos de la zona hasta el 14 de agosto.