Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaEclipse solarCeutaGafas eclipseAeropuertosBarcelonaTiroteos Sant CosmeIncendio Huesca
instagramlinkedin

En Directo

Meteorología

Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas

Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo

Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valentina Raffio

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

Noticias relacionadas

A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL