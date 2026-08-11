Eclipse solar, en directo: hora, dónde ver en España, precauciones, comprar gafas homologadas y última hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

Las gafas para el eclipse se agotan en ópticas y farmacias de casi toda España "¿Gafas para el eclispe? No, qué va, la semana pasada el producto entró en rotura de stock y ya es imposible conseguir". Javi, farmaceútico de un establecimiento del barrio de Puerta del Ángel de Madrid sonríe cuando se le pregunta por los protectores de ojos. No es un caso excepcional. Puedes leer la crónica de las ópticas y las farmacias en este enlace.

Despliegue de agentes rurales Los Agentes Rurales han desplegado un dispositivo especial de vigilancia preventiva ante la previsión de un incremento de la movilidad y de visitantes. El objetivo es garantizar que la observación del eclipse pueda llevarse a cabo con seguridad y con el máximo respeto por los espacios naturales. El dispositivo movilizará a cerca de 150 agentes rurales y ampliará el horario del servicio para reforzar la vigilancia durante las horas de máxima afluencia. Los efectivos se desplegarán especialmente en los espacios naturales protegidos y en aquellos lugares donde se prevé una mayor afluencia de visitantes. El dispositivo contará también con el Grupo de Apoyo Aéreo y el Grupo de Apoyo Marítimo, que reforzarán las tareas de vigilancia, control y detección de incidencias con helicóptero y con dos embarcaciones ligeras, así como con el Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo.

Los bulos más repetidos El misticismo que rodea los eclipses tiene miles de años de antigüedad, y han sido muchas las creencias y leyendas que los han asociado con malos presagios o desastres naturales. Hoy día, aunque hace siglos que somos capaces de predecirlos, todavía persisten mitos sin fundamento que rodean el fenómeno astronómico que ocurrirá este miércoles en España, y que no sucede en la Península desde principios del siglo pasado. Ni peligro para embarazos ni aumento de la radiación: estos son los bulos más repetidos del eclipse.

SMS a todos los valencianos La Conselleria de Sanidad ha emitido un SMS a toda la población de la Comunitat Valenciana sobre cómo observar el eclipse de manera segura. El contenido del mensaje "Mirar el eclipse sin gafas ISO 12312-2 daña la vista. Consulte las recomendaciones antes de observarlo" va acompañado de un enlace a la web oficial del eclipse, https://eclipses.gva.es/recomendaciones/, en la que aparecen todas las recomendaciones correspondientes.

Mejor el transporte público Greenpeace ha hecho un llamamiento a viajar en transporte público o, en caso de no ser posible, compartir coche. Además, ha aconsejado no hacer fuego ni usar elementos que puedan provocar chispas. Estas son algunas de las recomendaciones que ha emitido la ONG ecologista en un decálogo difundido para disfrutar de este fenómeno "cuidando del entorno". Así, la lista remitida por la organización también incluye respetar senderos y zonas protegidas, además de la fauna y la vegetación; evitar envases de un solo uso; y no dejarse las bolsas para recoger la basura. "No olvides bolsas para llevarte la basura, separa correctamente tus residuos y deposítalos en los contenedores adecuados", ha incidido.

Croquetas especial eclipse La restauración brilla con el eclipse y las reservas de restaurantes con terraza se han disparado hasta un 64% respecto al mismo día de 2025 (que fue martes), una demanda que se activa con menús, dulces, cervezas e incluso croquetas de edición especial y música en directo, aunque el regalo "top" son las gafas homologadas. Los datos facilitados por la plataforma de reservas en línea en restaurantes TheFork detallan que las reservas para la comidas el 12 de agosto suponen el 40% del total, mientras que las cenas representan un 60%. El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha precisado que este fenómeno astronómico demuestra que el sector "siempre responde y adapta su oferta generando propuestas de valor, experiencias únicas como cenas temáticas en lugares ubicados para disfrutar del eclipse".

Multimedia: la historia de los eclipses Los eclipses totales de sol son acontecimientos extraordinarios que dejan huella en generaciones enteras. En España, sin ir más lejos, apenas se han registrado una veintena de eventos de este tipo desde que existen testimonios documentados. Puedes leer la historia de los eclipses en este reportaje multimedia.

El problema de perseguir un 'like' La plataforma ciudadana Monte en Pie ha advertido del riesgo que puede suponer la llegada de personas por su cuenta a espacios naturales de la sierra norte de Madrid para observar el eclipse, especialmente por la posibilidad de que se produzcan incendios nuevos incendios forestales en la región. Así lo ha señalado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Ignacio Martínez, que ha situado la principal preocupación en los desplazamientos fuera de los puntos organizados. "Lo que más miedo nos da son las personas que van por libre", ha explicado. Martínez ha diferenciado estos desplazamientos de las actividades en espacios acotados o dentro de los cascos urbanos, que considera que pueden desarrollarse de forma "razonable" siempre que se controle la llegada de vehículos, los lugares de estacionamiento y las posibles vías de evacuación. El problema, según ha expuesto, aparece cuando los visitantes buscan por su cuenta miradores, caminos o zonas forestales para contemplar el fenómeno. "Hay muchísima gente que va a la foto al sitio, al lugar, por sus 'likes' o por sus 'followers'", ha señalado.

Problemas de movilidad La movilidad de este 12 de agosto podría incrementarse entre un 30% y un 100% desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad. Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Desde el Departamento que dirige Diana Morant prevén que haya un movimiento de réplica de estos desplazamientos al finalizar el eclipse total de Sol, en torno a las 20.30 horas, aunque podría ser algo menor ya que habrá gente que pernocte en el lugar en el que haya visto este histórico evento. Por ello, el Ministerio, que prevé que estos desplazamientos se van a dar por carreteras "muy concretas", recomienda desplazarse "con mucha planificación" y no hacerlo si ya se puede disfrutar del eclipse total desde el lugar en el que se encuentra. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado a su dispositivo de verano una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de Sol, que generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.