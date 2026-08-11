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Eclipse solar, en directo: hora, dónde ver en España, precauciones, comprar gafas homologadas y última hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto

Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo

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Sara Fernández García / PI STUDIO

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Valentina Raffio

Germán González

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El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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