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Eclipse solar

Cuatro mil británicos a bordo del 'Liberty of the Seas' persiguen el eclipse solar por la costa gallega

El megacrucero atracó esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos vigués

El «Liberty of the Seas», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

El «Liberty of the Seas», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

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Francisco Díaz Guerrero

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'Experiencia española y eclipse solar'. Así promocionó la naviera Royal Caribbean el viaje que este martes acercó al puerto de Vigo a su buque Liberty of the Seas, en el que algo más de 4.000 pasajeros británicos disfrutan de la inolvidable experiencia de disfrutar del acontecimiento astronómico en alta mar, mientras navegan a bordo del crucero.

El Liberty arribó a Vigo dentro de un recorrido redondo de nueve noches desde Southampton, con visitas a Bilbao, Gijón, Vigo, A Coruña y Le Havre. Tras abandonar Vigo en la tarde del martes, el pasaje del buque será testigo del eclipse solar al atardecer del miércoles mientras navegan con destino a A Coruña, a donde llegarán el jueves tras un día completo de lenta navegación frente al litoral gallego para que sus huéspedes puedan disfrutar con todo detalle del acontecimiento.

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Este miércoles se espera otro gigante, el Iona, con más de 6.000 pasajeros, asimismo en viaje temático con el inevitable eclipse como telón de fondo.

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Fuente: Faro de Vigo

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