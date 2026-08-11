Evento astronómico histórico del 12 de agosto
Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios donde quedan miles de gafas a la venta para ver el eclipse
Agotadas las gafas para ver el eclipse en ópticas y farmacias de casi toda España: "Si tienes 200 te las compro"
El éxito de Celestech: la única fábrica española de gafas para el eclipse está en Barcelona y produce hasta 500.000 unidades diarias
En medio del desierto, aparece un oasis al fondo. Mientras en ninguna óptica ni farmacia de Barcelona quedan gafas solares para ver eclipse, en un establecimiento de estética de la calle Aribau todavía quedan cientos disponibles. Se trata del único centro autorizado por Celestech, la única fábrica de España que produce gafas homologadas por la Unión Europea.
“Todo el día está siendo una locura. No ha dejado de venir gente a nuestra fábrica de L’Hospitalet, en la calle Cobalto 102, y como ya no hay tiempo para trasladar los pedidos, hemos puesto a la venta el producto también en un establecimiento en la calle Aribau, 29. En los dos sitios tenemos miles de gafas para vender”, señala a EL PERIÓDICO José Crespo, director de ventas del Celestech.
Este periódico ha rastreado más de una decena de ópticas y farmacias de Madrid y Barcelona a lo largo del día de hoy, comprobando que se ha roto el ‘stock’ del producto y ya no hay disponibilidad, excepto en Celestech. “Llevamos avisando de que eso podía ocurrir desde hace meses”, precisa Crespo.
"Tenemos desde diseños estándar hasta opciones personalizadas en distintos materiales. Hemos conseguido dar con una fórmula que permite que las gafas se vean más robustas y resistentes que otras. También hemos logrado desarrollar un filtro solar propio que proporciona una visión más nítida del eclipse", afirma Crespo, que añade que la lente de sus gafas protege de la luz ultravioleta hasta 29 veces más de lo exigido por la normativa internacional ISO, y dan una protección 500 veces por encima en protección de infrarrojos.
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