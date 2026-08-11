Baleares prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores y restringe el acceso al 'gas de la risa' este miércoles

Baleares prohibirá la venta de bebidas energéticas y del conocido como 'gas de la risa' a partir de este miércoles a los jóvenes menores de 18 años. El Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley para vetar y regular el acceso a estas sustancias a los jóvenes del archipiélago, estableciendo además sanciones para los establecimientos que incumplan la normativa que van de los 6.000 euros hasta los 60.000 euros.

El archipiélago se suma de este modo a Galicia como las primeras comunidades del Estado en imponer esta prohibición, derivada del aumento del consumo de estos productos entre los menores: según la encuesta ESTUDES 2023, el 47,7% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumió bebidas energéticas durante el último mes, mientras que el ESTUDES de 2025 detectó que hasta un 1,7% de los jóvenes de la misma franja de edad tomaban óxido nitroso (gas de la risa) de forma crónica.

Prohibición y sanciones

El nuevo decreto ley prohíbe la venta y el suministro de bebidas energéticas a menores de edad en Baleares, en cualquier modalidad de venta y equiparándolas al alcohol o al tabaco. Esta regulación no afectará a otros productos como las bebidas isotónicas de reposición deportiva, que responden a una composición y finalidad diferentes.

Por otro lado, también se prohibirá la venta, dispensación y publicidad del óxido nitroso cuando esté destinado a la inhalación con fines recreativos, reforzando así la protección ante el acceso de los menores a este producto. La norma, detalla el decreto, actúa exclusivamente sobre la comercialización de gas para destinarlo a la inhalación recreativa, un fenómeno emergente la presencia del cual ha aumentado en los entornos de ocio.

En cuanto a las sanciones, el decreto ley incorpora el incumplimiento de las prohibiciones como una infracción grave dentro de la Ley sobre drogodependencia y otras adicciones de Baleares, con el régimen sancionador correspondiente. Un incumplimiento grave de lo que dispone la norma podría implicar una multa de entre 6.000 euros y 60.000 euros.

La cantidad de las multas dependerá de los criterios de riesgo para la salud, la gravedad de al alteración sanitaria producida, el beneficio ilícito obtenido, la naturaleza de los prejuicios causados, el grado de intencionalidad y la reiteración de la conducta infractora.

"Un problema de salud pública"

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, el consumo de ambos elementos se ha convertido en "un problema de salud pública" en Baleares que tiene efectos directos en la maduración física, mental o emocional de los adolescentes. "Son etapas donde están forjando sus impulsos, su forma de actuar; es un momento de máxima vulnerabilidad", ha señalado la consellera.

García ha incidido en que, en el caso de las bebidas energéticas, su consumo suele asociarse al alto rendimiento, a la diversión y a la energía, contando además con una gran aceptación social. "Su consumo se extiende de forma rápida y peligrosa entre nuestros menores, y de manera exponencial. Además, uno de cada cinco niños las mezclan con alcohol, algo muy peligroso", ha explicado.

La consellera ha añadido que la ingesta de este tipo de bebidas, además de no aportar ningún valor nutricional, "favorecen la ansiedad, el incremento de la presión arterial, la alteración del sueño, la obesidad, la diabetes de tipo 2, el elevado consumo de azúcares y suponen un riesgo mayor cuando se mezclan con alcohol".

En el caso del óxido nitroso o 'gas de la risa', una sustancia emergente con usos legales, muy extendida entre ciertos sectores juveniles y ciertamente barata, su facilidad de consumo desinhibe a los jóvenes y reduce la la percepción de riesgo entre los mismos, aunque, ha advertido García, hacerlo puede tener graves consecuencias. "Produce un efecto euforizante, pero si se consume de forma habitual puede provocar alteraciones neurológicas como parálisis de cintura para abajo o alteraciones de esfínteres".

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Preguntada acerca de la regulación de los vapers entre los menores, una cuestión que también preocupa en el Ejecutivo autonómico, la consellera ha señalado que esperarará a que sea la Ley impulsada por el Ministerio de Consumo la que regule la venta y consumo de estos productos.