Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaEclipse solarCeutaGafas eclipseAeropuertosBarcelonaTiroteos Sant CosmeIncendio Huesca
instagramlinkedin

Incendio forestal

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:15 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada

Declarado un incendio forestal en Llíria que moviliza medios aéreos y terrestres de emergencias.

Declarado un incendio forestal en Llíria que moviliza medios aéreos y terrestres de emergencias. / Emergencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Camporro

Llíria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio forestal se ha declarado alrededor de las 18:00 horas de este martes en el término municipal de Llíria (Valencia). Los servicios de Emergencias han actuado con rapidez tras detectarse el fuego, movilizando de inmediato un amplio dispositivo por tierra y aire para sofocar las llamas en esta localidad de la comarca de Camp de Túria.

Así trabajan los bomberos para frenar las llamas en el incendio de la Vall d'Uixó

Imagen de archivo de un medio aéreo trabajando en labores de extinción en el incendio de la Vall d'Uixó / Fernando Bustamante

Amplio dispositivo de extinción movilizado

Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada. El incendio se localiza entre la CV-35 y la CV-380, cerca del camino La Llometa y la urbanización de les Mallaes, entre los municipios de Casinos y Domeño.

Como medida de precaución, la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil han informado de que se han desalojado algunas viviendas de la zona.

Noticias relacionadas

Localización del incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Llíria.

Localización del incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Llíria. / VOST Comunitat Valenciana

Medios aéreos y terrestres desplegados

Para frenar la progresión del fuego, se han movilizado tanto recursos de la Generalitat Valenciana como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fuerzas de seguridad: dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones y tres brigadas forestales de Bombers de València, efectivos de la Policia de la Generalitat Valenciana y una patrulla de la Guardia Civil.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por 'irregularidades' en los filtros y 'riesgo de lesiones oculares
  2. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  3. Europa activa su nuevo reglamento de envases para mejorar el reciclaje
  4. Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas
  5. Estado de los embalses hoy, 10 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación
  7. Más calor y bochorno en Catalunya: hay para varios días más
  8. Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde”

Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo

Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

El incendio de Niebla entra por primera vez en la provincia de Sevilla: el fuego irrumpe en el término municipal de El Madroño

El incendio de Niebla entra por primera vez en la provincia de Sevilla: el fuego irrumpe en el término municipal de El Madroño

Directo | Tarragona se prepara para el eclipse con grandes figuras de la astronomía y la exploración espacial

Directo | Tarragona se prepara para el eclipse con grandes figuras de la astronomía y la exploración espacial

Cuatro mil británicos a bordo del 'Liberty of the Seas' persiguen el eclipse solar por la costa gallega

Qué plantar en agosto en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para prepararlo para el otoño

Qué plantar en agosto en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para prepararlo para el otoño

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia

Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse

Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse