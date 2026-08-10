Un vertido de aguas residuales mata a cientos de peces en el río Ripoll a su paso por Sabadell

Un vertido de aguas residuales ha provocado la muerte de decenas de peces en el río Ripoll, a su paso por Sabadell. Según han detallado fuentes municipales. ha habido una incidencia en el rebosadero de Sant Vicenç de Jonqueres que ha provocado la obstrucción del sistema, lo que ha generado un colapso en el colector. Esto ha supuesto que parte del agua acabara en el río. Operacios de la empresa CASSA –la Compañía de Aguas de Sabadell– han actuado para limpiar el sistema y restablecer el funcionamiento normal del colector, que ha quedado arreglado a última hora de la tarde de este miércoles.

La Plataforma en Defensa del río Ripoll ha cuantificado en "cientos" los ejemplares que han aparecido florando en el agua esta mañana. En un comunicado, la organización ha pedido al gobierno municipal la "máxima información y transparencia sobre este hecho lamentable" y han insistido en que es necesaria una revisión y una actualización del todo el sistema de saneamiento de aguas residuales en la cocapital vallesana. El pasado mes de junio, unas 3.000 personas se manifestaron en Sabadell para reclamar una mayor protección del río.

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Es el segundo episodio en que los peces de una riera mueren en el área de Barcelona en pocas semanas. Decenas de ejemplares de peces del Rec Comtal murieron el día después de que se generara el socavón en las obras de soterramiento de las vías de la R2 en Montcada i Reixac, a su paso por el barrio de Vallbona.