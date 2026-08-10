Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaBegoña GómezCeutaEclipse solarGafas eclipseTiroteo HospitaletCine de barrioAlquiler pisosViviendaEnvasesHilario PinoOihane Mateos
instagramlinkedin

Incidente ambiental

Un vertido de aguas residuales mata a cientos de peces en el río Ripoll a su paso por Sabadell

El ayuntamiento asegura que ha habido una incidencia por la obstrucción de un rebosadero

El socavón de Montcada impacta en la potabilización del Besòs

Unas 3.000 personas se manifiestan en Sabadell "en defensa del río Ripoll"

Peces muertos en el río Ripoll, a su paso por Sabadell

Peces muertos en el río Ripoll, a su paso por Sabadell / Plataforma de Defensa del Riu Ripoll

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un vertido de aguas residuales ha provocado la muerte de decenas de peces en el río Ripoll, a su paso por Sabadell. Según han detallado fuentes municipales. ha habido una incidencia en el rebosadero de Sant Vicenç de Jonqueres que ha provocado la obstrucción del sistema, lo que ha generado un colapso en el colector. Esto ha supuesto que parte del agua acabara en el río. Operacios de la empresa CASSA –la Compañía de Aguas de Sabadell– han actuado para limpiar el sistema y restablecer el funcionamiento normal del colector, que ha quedado arreglado a última hora de la tarde de este miércoles.

La Plataforma en Defensa del río Ripoll ha cuantificado en "cientos" los ejemplares que han aparecido florando en el agua esta mañana. En un comunicado, la organización ha pedido al gobierno municipal la "máxima información y transparencia sobre este hecho lamentable" y han insistido en que es necesaria una revisión y una actualización del todo el sistema de saneamiento de aguas residuales en la cocapital vallesana. El pasado mes de junio, unas 3.000 personas se manifestaron en Sabadell para reclamar una mayor protección del río.

Noticias relacionadas

Es el segundo episodio en que los peces de una riera mueren en el área de Barcelona en pocas semanas. Decenas de ejemplares de peces del Rec Comtal murieron el día después de que se generara el socavón en las obras de soterramiento de las vías de la R2 en Montcada i Reixac, a su paso por el barrio de Vallbona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  2. Localizado por primera vez en la Península Ibérica una especie de murciélago del norte de Europa
  3. Roberto Mariño, gallego que vive solo en un barco de 14 metros: 'Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar
  4. Catalunya activa la 'alerta máxima' ante el eclipse: 700 agentes, drones y unidades acuáticas y subacuáticas
  5. La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
  6. Juan Cruz Cigudosa, jefe de la ‘comisión eclipse’: “Me aterra que las transmisiones desde el móvil saturen las comunicaciones si hay una emergencia”
  7. El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados
  8. Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros

Un vertido de aguas residuales mata a cientos de peces en el río Ripoll a su paso por Sabadell

Un vertido de aguas residuales mata a cientos de peces en el río Ripoll a su paso por Sabadell

El eclipse dispara el precio de los coches de alquiler por encima de 600 euros al día en Madrid y Barcelona: "No hay disponibilidad"

El eclipse dispara el precio de los coches de alquiler por encima de 600 euros al día en Madrid y Barcelona: "No hay disponibilidad"

Una niña escribe una carta hace 60 años en la que predice avances tecnológicos

Preocupación por el impacto del socavón de Montcada en el Rec Comtal: "El hormigón es su peor enemigo"

Preocupación por el impacto del socavón de Montcada en el Rec Comtal: "El hormigón es su peor enemigo"

Muere un hombre de 83 años ahogado en Roses: ya son 18 las personas fallecidas este verano en las playas

Muere un hombre de 83 años ahogado en Roses: ya son 18 las personas fallecidas este verano en las playas

Hélène Colinet, profesora, da la clave para aprender un nuevo idioma: "No es hacer menos, es hacer en el orden correcto"

Hélène Colinet, profesora, da la clave para aprender un nuevo idioma: "No es hacer menos, es hacer en el orden correcto"

Samuel Prieto, experto en seguridad: "Dejar la llave echada no aporta más seguridad, puede ser incluso contraproducente"

Un turista desencadena un brote de sarampión en Mallorca con al menos seis afectados: cinco de ellos no estaban vacunados

Un turista desencadena un brote de sarampión en Mallorca con al menos seis afectados: cinco de ellos no estaban vacunados