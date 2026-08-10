Crisis migratoria
Al menos seis menores migrantes no acompañadas denuncian agresiones sexuales tras su llegada a Ceuta
Las organizaciones sociales de la zona advierten que el número de víctimas podría ser superior
Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación
El Periódico
Al menos seis menores migrantes no acompañadas que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio han sido atendidas tras denunciar o manifestar haber sufrido presuntas agresiones sexuales, según informa la 'Cadena Ser'.
La cifra conocida hasta este sábado era de cuatro casos, pero posteriormente habría aumentado hasta seis. Las autoridades investigan ahora las circunstancias de cada uno de ellos y, por el momento, no se conocen detenciones relacionadas directamente con estas denuncias.
Podrían existir más casos
Las organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes en Ceuta han advertido de que el número de posibles víctimas podría ser superior al de los casos conocidos hasta ahora. Algunas entidades apuntan incluso a que podrían existir alrededor de una veintena de casos, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.
Además, se ha informado de que varias personas habrían acudido al Hospital Universitario de Ceuta relatando posibles agresiones sexuales. Las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias de cada caso y comprobar si existe relación entre ellos.
Investigación abierta
Las denuncias deberán ser trasladadas a las autoridades policiales y judiciales para que se investiguen los hechos. Los protocolos establecidos para estos casos permiten recoger el testimonio de las posibles víctimas y realizar las actuaciones médicas y forenses necesarias para determinar qué ocurrió.
La investigación también deberá establecer cuándo y dónde se produjeron las presuntas agresiones y quiénes podrían estar implicados. En caso de que existan pruebas suficientes, los responsables podrían ser puestos a disposición judicial.
Especial vulnerabilidad de las menores
La situación genera especial preocupación debido a que las víctimas son menores de edad y se encuentran sin acompañamiento familiar. Por ello, las organizaciones reclaman que reciban atención médica, psicológica y jurídica, además de medidas específicas para garantizar su seguridad. El Ministerio de Igualdad ya había advertido anteriormente sobre el riesgo de abusos sexuales que podían sufrir las menores migrantes en Ceuta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- Localizado por primera vez en la Península Ibérica una especie de murciélago del norte de Europa
- Roberto Mariño, gallego que vive solo en un barco de 14 metros: 'Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar
- Catalunya activa la 'alerta máxima' ante el eclipse: 700 agentes, drones y unidades acuáticas y subacuáticas
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Juan Cruz Cigudosa, jefe de la ‘comisión eclipse’: “Me aterra que las transmisiones desde el móvil saturen las comunicaciones si hay una emergencia”
- El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados
- Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros