Al menos seis menores migrantes no acompañadas denuncian agresiones sexuales tras su llegada a Ceuta

Al menos seis menores migrantes no acompañadas que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio han sido atendidas tras denunciar o manifestar haber sufrido presuntas agresiones sexuales, según informa la 'Cadena Ser'.

La cifra conocida hasta este sábado era de cuatro casos, pero posteriormente habría aumentado hasta seis. Las autoridades investigan ahora las circunstancias de cada uno de ellos y, por el momento, no se conocen detenciones relacionadas directamente con estas denuncias.

Podrían existir más casos

Las organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes en Ceuta han advertido de que el número de posibles víctimas podría ser superior al de los casos conocidos hasta ahora. Algunas entidades apuntan incluso a que podrían existir alrededor de una veintena de casos, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Además, se ha informado de que varias personas habrían acudido al Hospital Universitario de Ceuta relatando posibles agresiones sexuales. Las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias de cada caso y comprobar si existe relación entre ellos.

Investigación abierta

Las denuncias deberán ser trasladadas a las autoridades policiales y judiciales para que se investiguen los hechos. Los protocolos establecidos para estos casos permiten recoger el testimonio de las posibles víctimas y realizar las actuaciones médicas y forenses necesarias para determinar qué ocurrió.

La investigación también deberá establecer cuándo y dónde se produjeron las presuntas agresiones y quiénes podrían estar implicados. En caso de que existan pruebas suficientes, los responsables podrían ser puestos a disposición judicial.

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Especial vulnerabilidad de las menores

La situación genera especial preocupación debido a que las víctimas son menores de edad y se encuentran sin acompañamiento familiar. Por ello, las organizaciones reclaman que reciban atención médica, psicológica y jurídica, además de medidas específicas para garantizar su seguridad. El Ministerio de Igualdad ya había advertido anteriormente sobre el riesgo de abusos sexuales que podían sufrir las menores migrantes en Ceuta.