Samuel Prieto, experto en seguridad: "Dejar la llave echada no aporta más seguridad, puede ser incluso contraproducente"

Es habitual cerrar la puerta de casa con llave antes de ir a dormir. No obstante, algunas personas dejan las llaves puestas en la cerradura buscando una mayor seguridad. Hablamos de una acción que hemos visto en casa y que se ha trasladado de generación en generación, sin pensar demasiado en si este gesto tiene sentido.

A este respecto, el experto en seguridad Samuel Prieto ha explicado que esta costumbre no es más que una falsa sensación de seguridad. Así lo explica en una charla con 'El Panda Inversor', una cuenta de TikTok sobre inversión inmobiliaria.

Una pareja orgullos muestra las llaves de su casa. / .

"No aporta más seguridad. De hecho, puede ser incluso contraproducente. En la mayor parte de los países de Europa, eso está prohibido, el bombín de embrague simple", advierte el profesional de Netpol, el Instituto Superior de Seguridad Pública en Madrid.

"Si yo dejo la llave puesta por dentro y girada no pueda abrir desde fuera, no está permitido. De hecho, en la última norma de fabricación de bombines se hablaba de que también lo iban a prohibir", detalla el especialista.

Archivo - Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de su nueva vivienda / .

En este sentido, Prieto detalla una experiencia profesional donde este gesto fue una dificultad añadida para los servicios de emergencia: "Un día tuve que ir a abrir una casa donde una señora se había caído porque sus hijos no podían abrir la puerta al tener la llave puesta desde dentro".

"Si esa persona que está durmiendo tiene un problema médico y llega la asistencia se encuentra que están las llaves puestas por dentro y no pueden acceder", advierte el entrevistado. En estos casos, cualquiera con una copia de la llave podría acceder a la vivienda.

Sin embargo, si las llaves están introducidas en la cerradura solo puedes ingresar al hogar con la ayuda de un cerrajero profesional. Un tiempo que podría ser clave para la asistencia sanitaria en caso de accidente o emergencia. Además, este gesto podría no suponer un obstáculo para los ladrones que quieran acceder.

Según Prieto, hay diferentes técnicas para poder entrar una vivienda: "Diría que el 80% de los bombines que están instalados a día de hoy en las casas son vulnerables a la impresión y al bumping", argumenta el experto en seguridad.

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Por este motivo, el profesional recomienda actualizar la instalación de los bombines de casa: "Los bombines es como todo, se desfasan. Tienes un móvil que es puntero ahora, pero dentro de 4 años está desfasado. En esto pasa un poco lo mismo, no es tan rápido el desfase porque es verdad que a lo mejor te compras un bombín de gama media-alta o gama alta y lo puedes tener 10 o 12 años sin demasiados problemas, pero llega un momento en que los métodos de los malos también avanzan".

Fuente: Sport