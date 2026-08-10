Retrasos en la R2, la R2Nord de Rodalies y en los Regionals del sur por un robo de cable en Bellvitge

Un nuevo robo de cable en la red de Rodalies está provocando retrasos en la R2, la R2Nord y las líneas de Regionals del sur de Catalunya (R13, R14, R15, R16 y R17) este jueves. La incidencia se ha producido poco después de las 12 del mediodía en el entorno de la estación de Bellvitge | Gornal, según ha informado Adif. Los operarios de la compañía ferroviaria ya trabajan en el lugar de los hechos para tratar de restablecer la normalidad en el servicio lo más rápido posible.

Los robos de cable se han disparado este año en toda la red ferroviaria española y especialmente en Catalunya, que representa casi la mitad de todos estos incidentes. De hecho, la red de Rodalies acumulaba en junio casi tantos robos como todos los que se registraron en 2025.