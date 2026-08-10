La R4 y la R8 recuperan la normalidad tras las obras en Castellbisbal

Rodalies ha restablecido este lunes el servicio de los trenes de la R4 entre Martorell y Molins de Rei, que estaba cortada desde el pasado día 2 por obras en la estación de Castellbisbal. También ha recuperado la normalidad la R8, que vuelve a circular entre Martorell y Rubí - Can Vallhonrat.

Esta semana de corte, los pasajeros han tenido que utilizar un servicio alternativo por carretera por Renfe en ambas líneas. De momento, los buses se mantendrán unas semanas más para los primeros y los últimos trenes de la R4. Desde las 23.30 horas hasta las 5.30 horas, del 14 al 17 de agosto y del 21 al 24 de agosto, el tramo entre Martorell - Central y Molins de Rei se volverá a completar por carretera.

Las obras han permitido instalar un nuevo enclavamiento electrónico –el sistema más actualizado de comunicación entre las vías y el centro de control de Renfe– que, en principio, evitará las constantes paradas de los trenes en la estación de Castellbisbal y mejorará la puntualidad de los trenes de las dos líneas.