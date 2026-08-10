Preocupación por el impacto del socavón de Montcada en el Rec Comtal: "El hormigón es su peor enemigo"

La “reparación” del gran socavón aparecido este julio en las obras de soterramiento de la R2 de Rodalies a su paso por Montcada i Reixac inquieta sobremanera a los defensores del Rec Comtal, un patrimonio milenario con un desgraciado historial de destrozos. La acequia milenaria que abasteció durante siglos a Barcelona con agua del Besòs pasa justo por debajo del lugar del incidente y, aunque no resultó directamente dañada, sí podría padecer sus consecuencias a medio o largo plazo. Vecinos y expertos en patrimonio histórico y arqueología consultados por EL PERIÓDICO cuestionan abiertamente que Adif rellenara toda la cavidad con 365 m3 de hormigón y 1.930 m de mortero y que dejara enterradas allí una enorme grúa, generadores y una caseta de trabajadores que habían caído dentro del pozo el día del accidente.

“No todos los socavones son iguales, este tiene debajo un acuífero y el Rec Comtal, que tiene mil años de historia”, protesta Carme Miró, una de las máximas conocedoras de la acequia y anterior responsable del Pla Bàrcino del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona. “Es una estructura hidráulica importantísima para la historia de Barcelona y de Montcada”, agrega. “Ya era una barbaridad hacer esta obra tan cara y en un terreno tan delicado, pero es que ahora además han dejado la máquina dentro del pozo, ¡ni la han sacado!”, se exclama, incrédula.

Le preocupa mucho que el hormigón acabe entrando en contacto con la canalización, que se construyó con sillares de piedra de Montjuïc, la gran cantera de las obras públicas medievales. “El hormigón es el gran enemigo de la piedra de Montjuïc, ya lo demostraron las primeras rehabilitaciones de la muralla de Barcelona”, compara. “Fueron muy mal, porque el hormigón hace aflorar las sales y descompone este tipo de piedra”, explica.

El Rec discurría originalmente a cielo abierto, pero acabó cubierto en algunos tramos para permitir usos agrícolas o urbanizar los terrenos. “Se cubrió con ‘volta catalana’ moderna, que resiste un poco más, pero la base por la que pasa el agua es piedra de Montjuïc que podría verse afectada por el hormigón o por filtraciones de óxido y otros residuos de la grúa enterrada”, critica.

Vicent Guallart, exarquitecto jefe de Barcelona, también puso el grito en el cielo al enterarse del entierro de la grúa. "Dejar enterradas unas máquinas al lado del Rec no parece muy razonable”, censura. “Las obras del AVE en esta zona ya afectaron mucho al conjunto del Rec y los restos del Molí del Rec en Sant Andreu están abandonados”, lamenta. Rememora que hace más de una década “un grupo de 15 técnicos municipales recorrió todo el trazado, desde Vallbona hasta Glòries, para ver qué se podía recuperar y proteger de este patrimonio”. “¿Cómo puede ser que Adif, después de tantos años, no tenga estudios adecuados de esta zona? Si alguien toca una fachada protegida se le inspecciona y multa, la indiferencia hacia el Rec es inaceptable”, dispara.

Dos meses menos

Adif apostó por una solución expeditiva y económica. El socavón apareció un miércoles por la tarde y el hoyo ya estaba lleno de hormigón el sábado por la mañana. Ese mismo día se restituyó el paso de agua por la acequia y el domingo, el paso de trenes. Tras esta decisión, según apuntan fuentes del sector ferroviario, podría estar la necesidad de restablecer cuánto antes el tráfico ferroviario de la R2, la R2Nord y la R11. En un primer momento, entre los trabajadores del sector se barajaba un corte de hasta dos meses mientras se recuperaba todo el material hundido. La decisión de sepultar la grúa entre cemento y mortero aceleró todo el proceso a apenas cinco días.

Durante el tiempo de afectación, sin embargo, ningún balance oficial confirmó ni descartó que hubiera impacto arqueológico o ambiental. “Si no les ha pasado nada al Rec Comtal ni al acuífero, que alguien salga a explicarlo y a aclarar cómo piensan protegerlos a partir de ahora”, protesta Miró.

Problemas con el agua

Más allá de los vestigios arqueológicos, el hoyo hormigonado impermeabiliza una zona cargada de agua subterránea. Como explicó este diario la semana de los hechos, la intervención de Adif dificulta que el acuífero se recargue de forma natural con la lluvia en este punto situado entre los barrios de Can Sant Joan (Montcada i Reixac) y Vallbona (Barcelona). Una eventual contaminación del agua también complica los planes para potabilizar más agua del río Besòs.

El posible impacto sobre el agua también preocupa a los vecinos y a las entidades defensoras de Rec Comtal. Arnaldo Gil, responsable del Archivo Histórico de Roquetes - Nou Barris y uno de los impulsores de la Taula del Rec Comtal ve especialmente preocupante que el flujo acuático se haya visto truncado varias veces este mismo año. "Ya son dos veces en poco más de seis meses que el caudal de agua se interrumpe, es muy preocupante", sintetiza.

Esto, según Gil, no solo hace que se pierdan los "miles de litros de agua" que circulan por la acequia, sino que afecta al conjunto del barrio de Vallbona. Para Gil, aunque es difícil determinar el impacto del hormigón en el conjunto arquitectónico, la decisión tomada "al momento" de enterrar la grúa, es "muy grave".

Es un hecho que también preocupa a José Luis Conejero, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Can Sant Joan, que pone el foco del problema en el impacto ecológico de la actuación. El dirigente vecinal pide la "regeneración" de la zona, sobre todo tras las muertes de los peces del Rec Comtal, que aparecieron sobre el lecho del canal durante las horas en que estuvo seco.

"Dejar las cosas como están"

A nivel patrimonial y arquitectónico, asegura Conejero, la preocupación no es tanto por el hormigón utilizado, sino por el conjunto de la obra y por la falta de información de los vecinos hasta este momento. "En estas cosas, muchas veces el problema no es lo que hacen, sino como lo dejan cuando acaban", explica el dirigente vecinal. "Tienen la obligación de dejar las cosas como están, porque es patrimonio protegido", sentencia Conejero.

Las obras llevan siendo un quebradero de cabeza para los vecinos tanto de Vallbona como de Can Sant Joan desde hace dos años. El polvo y el ruido en las casas es la tónica habitual y en el barrio de Montcada i Reixac, las obras tuvieron que pararse durante varios meses cuando se detectaron grietas en algunos edificios cercanos. La actividad comunitaria en torno a la acequia también ha tenido que replantearse. La responsable del proyecto 'Rec és Mou', que promueve actividades en el entorno del histórico canal, Carmen Fructuoso, explica que con las obras han tenido que adaptarse a espacios cercanos como la Casa de la Mina y que los participantes están hastiados tras las últimas noticias sobre la acequia. "Estamos valorando activarnos a nivel reivindicativo", avanza.