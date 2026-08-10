Las plazas MIR de Medicina aumentarán un 4% en el examen de 2027

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, con un total de 12.850 plazas, 484 más que el año anterior, un 3,9% más.

En Medicina (MIR) se ofertan un total de 9.676 plazas (un +4%); y, por número de plazas, le siguen las titulaciones de Enfermería (EIR), con 2.341 plazas (un +3%); Farmacia, con 377 plazas (un +4%); Psicología, con 293 plazas (un +5%); Biología, con 69 plazas; Física, con 57 plazas; y Química, con 37 plazas.

Exámenes: 23 de enero

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 14 de septiembre. Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027.

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El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una será correcta. El ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y media. En Catalunya, el examen podrá realizarse en Barcelona.