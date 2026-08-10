Municipios y ecologistas piden una moratoria ante el plan catalán de las renovables: "No hace falta trinchar el país"

La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, junto con los consells comarcals del Pla de l’Estany y el Solsonès, varios ayuntamientos y entidades ecologistas y agrarias, han reclamado retirar el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables de Catalunya (PLATER) y una “moratoria” de proyectos de implantación de instalaciones fotovoltaicas o eólicas. Una de las miembros de la red, Montserrat Coberó, ha reivindicado “una planificación bien hecha” que esté “aprobada y consensuada” con la ciudadanía. Por otro lado, Coberó ha dicho que las 12.143 alegaciones recogidas por el Govern no se corresponden con sus registros. Ha asegurado que el número es “altísimo” y ha señalado que es el “proyecto normativo que más ha recibido en la historia de la Generalitat”.

Coberó ha detallado que piden detener por ahora los “proyectos de microcentrales industriales de renovables hasta que haya una planificación bien hecha”. Ha insistido en que es para que “no las pongan donde no conviene”. Al mismo tiempo, ha reclamado participación ciudadana. “No se puede hacer una planificación sectorial de las renovables sin contar” con el territorio, se ha quejado. La miembro de la organización ha querido dejar claro que “no se está en contra de las renovables”, sino de “cómo se quieren implantar”.

En este sentido, ha afirmado que disponen de un documento legal en el que apuntan que “se han incumplido en 44 puntos decretos catalanes, españoles y europeos. O se han incumplido o hay irregularidades o anomalías”, ha puntualizado.

Por otro lado, la integrante de la red ha criticado que el Departament de Territori, Transició Ecològica i Habitatge haya notificado 12.143 alegaciones al PLATER. Según ha concretado, de acuerdo con las descargas de los modelos que han facilitado y la presentación por otras vías, como la presencial, solo su organización ya ha recopilado “como mínimo, 11.800”. Además, ha añadido que hay que sumar las enmiendas presentadas por consells comarcals, ayuntamientos y otras entidades. Coberó ha apuntado como posible explicación de esta diferencia el hecho de que, en su caso, cuentan “personas que presentan alegaciones”, a diferencia del Executiu catalán, que contabiliza “documentos entrados en el registro”.

Falta de participación

“En ningún momento hemos participado ni se nos ha consultado”, ha declarado Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens e impulsor del movimiento de ayuntamientos opuestos al PLATER. Asimismo, ha reclamado que se deje de tratar el territorio como “moneda de cambio”, recordando que está en juego el futuro de los municipios rurales. También ha señalado que la “mala gestión” de la Generalitat es el motivo por el que Catalunya se encuentra “a la cola en energías renovables”. Sánchez ha defendido que, para hacer un plan, es indispensable llegar a un acuerdo con los municipios y la ciudadanía y, por tanto, el Govern debería “comprometerse a hacer una reforma total” del PLATER teniendo en cuenta las alegaciones.

“En ningún momento hemos participado ni se nos ha consultado” Xavier Sánchez — Alcalde de Viladesens

El alcalde, sin embargo, ha criticado al Executiu catalán por hacer “un cálculo político” con el segundo periodo de enmiendas, porque considera que ha sacado el proyecto de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. Sánchez ha afirmado que “lo venderán como un proceso participativo”, en referencia al nuevo periodo de argumentación. Para él, “un proceso de alegaciones nunca puede serlo”. Ha garantizado que estarán “en pie y en contra” del PLATER que se apruebe.

Asimismo, Àlex Terès, presidente del Consell Comarcal del Pla de l'Estany y también impulsor de este movimiento de ayuntamientos en contra del plan, ha defendido la necesidad de diseñar un plan energético “de abajo hacia arriba”, que surja directamente del territorio. Ha denunciado que el PLATER se ha dirigido principalmente hacia los municipios más indefensos. “No hace falta destrozar un país para hacer la transición energética”, ha sentenciado Terès. También ha reiterado la voluntad absoluta del movimiento de trabajar desde la colaboración con la administración, exigiendo que se replantee la planificación para respetar la autonomía local y la realidad de cada municipio.

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Cambio de paradigma

Antes de que el departament liderado por Sílvia Paneque presentara el actual plan, tener el PLATER listo era una de las principales reclamaciones de los municipios que veían con preocupación la instalación en sus terrenos de instalaciones de energías renovables. Tras la presentación del documento, sin embargo, muchas de estos entes, de la mano de plataformas ecologistas, denunciaron que no habían participado en la elaboración del plan y pidieron una mayor implicación. La idea del Govern tras las quejas, tal como defendió la consellera en una entrevista a este diario, es recoger todas las elgaciones posibles para volver a redactar el plan y presentarlo incluyendo las nuevas demandas. Así, el texto definitivo será presentado después de las elecciones municipales de 2027.