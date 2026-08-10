Muere un hombre de 83 años ahogado en Roses: ya son 18 las personas fallecidas este verano en las playas

Un hombre de 83 años, de nacionalidad francesa, ha muerto ahogado este lunes por la mañana mientras se bañaba en la playa Nova de Roses (Alt Empordà), según ha informado Protecció Civil. El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11.15 horas, en el que se alertaba de que había una persona inconsciente en el agua. Los socorristas lo han rescatado y lo han llevado hasta la arena para intentar reanimarlo. Un total de cuatro ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se han desplazado hasta el lugar, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.

En el momento del incidente, según ha precisado Protecció Civil, había servicio de vigilancia y bandera verde en la playa. Además de la dotación del SEM, se han activado tres dotaciones de los Mossos d’Esquadra y se ha alertado a Salvament Marítim y a la Policia Local de Roses.

Se trata de la decimoctava víctima mortal en las playas catalanas desde el 15 de junio, día del inicio oficial de la campaña de baño. En total, este verano han muerto ahogadas en Catalunya hasta 33 personas. A las 18 fallecidas mientras se bañaban en las playas, se añaden las 10 que han muerto en piscinas y otras cinco que han perdido la vida en aguas interiores –como ríos, pozas o lagos–.