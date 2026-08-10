Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaBegoña GómezCeutaEclipse solarGafas eclipseTiroteo HospitaletCine de barrioAlquiler pisosViviendaEnvasesHilario PinoOihane Mateos
instagramlinkedin

Incendios Forestales

Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para trabajar en tareas de extinción

Imagen del incendio declarado en Peraleda de la Mata

Imagen del incendio declarado en Peraleda de la Mata / Paco Castañares

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.P

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Extremadura registra este lunes dos nuevos incendios que se han producido prácticamente de manera simultánea en la provincia de Cáceres. El primero de ellos se declaró sobre las 15.30 horas dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata y posteriormente, se produjo otro cerca del kilómetro 174 de la A-5, en el término municipal de Peraleda de la Mata, ambas localidades de la provincia de Cáceres.

A las 15:45 horas, ante la proximidad de ambos incendios a la autovía, se ha activado el nivel 1 de peligrosidad, procediéndose al corte del carril derecho de la A-5 en sentido Madrid, según ha confirmado la Guardia Civil, que mantiene desplegadas varias patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación, mientras los servicios de extinción trabajan para controlar los incendios.

Noticias relacionadas

Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para tratar de sofocar las llamas. En contreto, se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas y 1 agente del Medio Natural. Además, se han incorporado 3 helicópteros y 2 aviones para apoyar a los medios que trabajan sobre el terreno.

Fuente: El Periódico de Extremadura

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  2. Localizado por primera vez en la Península Ibérica una especie de murciélago del norte de Europa
  3. Roberto Mariño, gallego que vive solo en un barco de 14 metros: 'Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar
  4. Catalunya activa la 'alerta máxima' ante el eclipse: 700 agentes, drones y unidades acuáticas y subacuáticas
  5. La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
  6. Juan Cruz Cigudosa, jefe de la ‘comisión eclipse’: “Me aterra que las transmisiones desde el móvil saturen las comunicaciones si hay una emergencia”
  7. El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados
  8. Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros

Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados abajo y los menos pudientes arriba"

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados abajo y los menos pudientes arriba"

Del bulldog francés al chihuahua: estas son las razas de perros más robadas en Europa

Historia de los eclipses en España

Historia de los eclipses en España

Historia de los eclipses en España

Historia de los eclipses en España

Historia de los eclipses en España

El riesgo que Laura veía y que los tribunales no supieron detectar: todo lo que falló en el asesinato machista de Asturias

El riesgo que Laura veía y que los tribunales no supieron detectar: todo lo que falló en el asesinato machista de Asturias

El incendio de Niebla está "fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y se estudian más desalojos

El incendio de Niebla está "fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y se estudian más desalojos