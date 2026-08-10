Fuegos forestales
El incendio de Segovia mantiene activada la alerta por "riesgo alto", con dos municipios evacuados y uno confinado
Sigue la evacuación de los residentes de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, mientras que se mantiene el confinamiento de la población de Valdeprados
EP
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido mantener las medidas de Protección Civil adoptadas por el incendio declarado en Navas de San Antonio (Segovia) a la espera de su evolución, por lo que continúan evacuados los residentes de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, mientras que se mantiene el confinamiento de la población de Valdeprados.
Según ha informado la entidad tras la reunión mantenida a las nueves de la mañana de este lunes en la Delegación Territorial, presidida por la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, las medidas se conservan por prudencia ante la previsión meteorológica de vientos de componente sur con rachas de hasta 38 kilómetros por hora, y para asegurar que no exista ningún peligro para la población cuando se decida el realojo.
Nivel de riesgo
El fuego continúa en nivel IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona. A causa de la situación, un total de 176 personas han pasado la noche en las instalaciones habilitadas en el pabellón polideportivo de El Espinar (137) y en el centro cívico La Panera de Villacastín (39), además de seis personas que se han desplazado a Zarzuela del Monte para ser atendidas.
Por otro lado, en materia de tráfico, la carretera SG-722 en el entorno de Valdeprados continúa cortada en todo su recorrido.
Asimismo, en relación con el incendio declarado IGR-1 en Revenga, se mantiene cortada la N-603 desde el kilómetro 87 al 64, donde la Guardia Civil ha instalado un control para informar a los conductores y evitar el paso de vehículos.
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