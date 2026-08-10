Los 'haters' del eclipse solar: "Estoy a una noticia más sobre el eclipse de hacer una danza de la lluvia para que caiga el chaparrón del siglo ese día y a esa hora"

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano. El fenómeno será especialmente excepcional en España, ya que será el primer eclipse solar total visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y el fenómeno podrá contemplarse, entre otros lugares, en ciudades como A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Tarragona, València o Palma.

El eclipse tendrá lugar durante el atardecer, por lo que será necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste para poder disfrutar de sus fases finales.

Alta expectación

La expectación alrededor del fenómeno ha ido creciendo a medida que se acerca la fecha. Recomendaciones para encontrar el mejor lugar desde el que observarlo, gafas homologadas, previsiones meteorológicas, dispositivos especiales de tráfico y multitud de actividades organizadas para seguir el eclipse ha convertido el acontecimiento astronómico en uno de los grandes temas de conversación de estos días.

De hecho, la DGT prevé un importante incremento de los desplazamientos hacia las zonas desde las que podrá observarse con totalidad.

Una comunidad en X

Pero no todo el mundo comparte el mismo entusiasmo. En X también han comenzado a proliferar las críticas, las bromas y, sobre todo, el hartazgo de quienes consideran que se está hablando demasiado del eclipse.

Los denominados 'haters' del fenómeno han encontrado en las redes sociales el lugar perfecto para dejar claro que, para ellos, el acontecimiento no merece tanta expectación.

"El chaparrón del siglo"

Una de las publicaciones que más claramente resume este sentimiento es de la bibliotecaria Marta Cava: "Estic a una notícia més sobre l'eclipsi de fer una dansa de la pluja perquè caigui el xàfec del segle aquell dia i aquella hora concreta" ("Estoy a una noticia más sobre el eclipse de hacer una danza de la lluvia para que caiga el chaparrón del siglo ese día y a esa hora concreta").

Más críticas

El comentario de Cava no es una excepción. Otros usuarios han optado por tomarse con humor la preparación que está generando el fenómeno. Yoyo Fernández, por ejemplo publica una fotogradía acompañada de un escueto "yo ya tengo mi pack para el eclipse", en una referencia irónica a toda la parafernalia que está rodeando el acontecimiento.

También hay quien pone el foco en uno de los fenómenos que probablemente marcará la experiencia: la obsesión por grabarlo todo. Ruben Santiago ironiza sobre la posibilidad de que los espectadores terminen más pendientes de sus teléfonos que de disfrutar verdaderamente del eclipse: "El eclipse va a provocar niveles nunca vistos de "cero personas, solo móviles viviendo el momento"".

La preparación necesaria para observar el eclipse también ha provocado críticas. Ivanus ha enumerado algunos de los requisitos que se están difundiendo estos días para poder disfrutar de este fenómeno: "Para un eclipse de unos minutos... según dónde, hay que comprar entrada, bajarte una app, ver las restricciones de tráfico, prohibición del acceso, gafas "no caducadas", te borrarán la memoria, perderás la gravedad... pues da mucha pereza sólo el pensar verlo".

En la misma línea se mueve otro usuario, que directamente reconoce sentir mas "miedo que hype" ante el acontecimiento: "La turra que estáis dando con el eclipse y a mí me da más miedo que hype, considerando que va a durar un suspiro".

La referencia apunta a la enorme expectación mediática y social que se está generando alrededor del fenómeno, con una acumulación constante de informaciones que elevan el nivel de entusiasmo o "hype" previo hasta convertirlo en un tema omnipresente.

Otros usuarios como Albert Cuesta o Gata Maula también opinan lo mismo: están cansados de escuchar hablar del eclipse. Los usuarios critican así la intensidad con la que se están presentando determinados acontecimientos y Maula lo compara con la visita del papa León a España el pasado mes de junio.

Mientras miles de personas ya preparan sus desplazamientos, buscan un lugar con buena visibilidad y se hacen con unas gafas homologadas para disfrutar del fenómeno con seguridad, en X hay otro grupo que parece tenerlo bastante claro: tanta expectación por unos minutos de oscuridad les parece demasiado.