Eclipse solar, en directo: cuándo es, hora en España, dónde ver, cómo comprar gafas homologadas y última hora del fenómeno astronómico del 12 de agosto

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

Noticias relacionadas

A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

España, el tercer país del mundo con más búsquedas en Google sobre el eclipse Las búsquedas de Google han recibido un pico de consultas este mes con motivo del eclipse, cuando millones de personas han usado el buscador para encontrar la mejor manera de disfrutar este fenómeno de forma segura, siendo España el tercer país del mundo y el segundo de Europa con más interés. En el mismo periodo de tiempo, cinco de las diez ciudades del mundo que más han buscado "Eclipse solar" están en España, siendo Palma, la tercera; Zaragoza, la quinta; Valencia, la sexta, Bilbao, la séptima; y Barcelona, la novena, según ha informado Google en una nota de prensa este lunes.

Valentina Raffio El 'eclipse del siglo' del 12 de agosto coincidirá con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas Los astros se han alineado, y nunca mejor dicho, para que España viva el primer eclipse solar en más de un siglo con todo el esplendor cósmico. Y es que, según explican los astrónomos, el próximo 12 de agosto viviremos primero un atardecer mágico en el que, alrededor de las ocho de la tarde, la Luna pasará ante el Sol y provocará durante unos instantes un mágico halo de oscuridad. Justo después, al finalizar el ocaso, el cielo lucirá más oscuro que nunca gracias a la presencia de una Luna nueva y será ahí cuando empiece el segundo espectáculo. La noche del "eclipse del siglo", de hecho, en los cielos españoles también se registrará uno de los momentos álgidos de la lluvia de estrellas de las Perseidas en la que se podrán observar hasta 200 meteoros por hora. Más información en este artículo.

Interior activa el Puesto de Mando Unificado para coordinar el seguimiento del eclipse El Ministerio del Interior ha activado este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) para dirigir y coordinar los dispositivos de seguridad y protección civil con el objetivo de prever o atender cualquier tipo de emergencia durante el eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto. El PMU se ha instalado en Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid, y monitorizará de manera permanente la situación para coordinar con todos los organismos implicados, ha informado el ministerio en un comunicado.

Predicen con simulaciones 3D avanzadas cómo se verá la corona en la ocultación del Sol en el eclipse del 12 de agosto Investigadores de la KU Leuven están utilizando simulaciones informáticas avanzadas y las últimas observaciones solares para predecir cómo se verá la corona durante la ocultación del Sol, durante el eclipse solar total que atravesará Groenlandia, Islandia, España y parte de Portugal el próximo 12 de agosto, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). Al comparar esas predicciones con la realidad, los científicos buscan mejorar los modelos utilizados para comprender el entorno magnético del Sol y pronosticar el clima espacial.

Música, catas y rutas para vivir el eclipse en Los Pueblos más Bonitos de España España se prepara para el eclipse solar de este miércoles, una cita para la que algunos de los pueblos más bonitos del país y con una posición "privilegiada" para el evento ya llevan "más de seis meses" preparándose, con una programación que incluye música, catas y rutas senderistas. Doce de los pueblos de la red la Asociación de Pueblos más bonitos de España, han publicado en su web las actividades en relación al eclipse; en algunos casos como en Morella (Castellón) o Rubielos de Mora (Teruel), han comenzado semanas antes, desde el 27 de julio, con la celebración de conferencias y charlas informativas, o talleres para niños.

Más de 200 ciudadanos grabarán el comportamiento de los animales durante el Trío de Eclipses en España Más de 200 ciudadanos convertirán España en un gran escenario natural para observar y filmar cómo reaccionan los animales durante los eclipses de 2026, 2027 y 2028. El productor y director de documentales de naturaleza Ángel García-Rojo ha puesto en marcha Proyecto TriEclipse, una iniciativa de ciencia ciudadana que pretende documentar cómo reaccionarán los animales durante los tres eclipses que atravesarán España entre agosto de 2026 y enero de 2028.

Salut activa un plan de contingencia por el previsible aumento de demanda asistencial por el eclipse La Conselleria de Salud de la Generalitat ha activado un plan de contigencia ante un previsible aumento de la demanda asistencial relacionada con la exposición al eclipse que tendrá lugar este miércoles, como accidentes de tráfico y lesiones oftalmológicas, y ha recordado la necesidad de adoptar medidas de precaución. Ha subrayado, en un comunicado, que la exposición directa de los ojos al Sol "puede afectar gravemente y de forma irreversible a la salud visual".

La UPCT participa en la retransmisión del eclipse desde un vuelo a 10.000 metros de altura Un equipo coordinado por profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos, el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Isidro Villó, participará en la retransmisión del eclipse total de sol del próximo miércoles desde un vuelo a 10.000 metros de altitud. Será observado y grabado desde un Airbus A321XLR de Iberia, desde donde también se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de la compañía aérea y en las pantallas gigantes que se instalarán en la plaza de Callao, en Madrid.

Zaragoza ultima los preparativos para el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto El Ayuntamiento de Zaragoza ultima los preparativos para el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, ciudad donde se va a activar un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y acogida ante este fenómeno astronómico que no se producía en la península ibérica desde hace un siglo. El consistorio ha instalado un puesto de mando avanzado en la sala de crisis de parque de bomberos número 1 y ha activado el Plan Municipal de Emergencias por grandes aglomeraciones, en el que participan Policía Local, Bomberos, Protección Civil y otros servicios municipales.