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El próximo 12 de agosto

Alquilar un coche el día del eclipse en Madrid y Barcelona cuesta más de 600 euros: "Es que no hay disponibilidad"

“No hay ninguno, intente venir mañana a ver”, dicen en un servicio de 'renting' de la estación de Atocha

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El 'eclipse del siglo' del 12 de agosto coincidirá con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas

Turistas esperan a coger su coche de alquiler en la zona de renting de la estación de Atocha de Madrid este lunes.

Turistas esperan a coger su coche de alquiler en la zona de renting de la estación de Atocha de Madrid este lunes. / ALBA VIGARAY

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Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
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La alta demanda de alquiler de coches en las principales ciudades españolas debido al eclipse solar que tendrá en España su epicentro de completa visibilidad ha disparado el precio a niveles históricos. En Madrid, no se puede encontrar un coche de alquiler para el próximo día 12 de agosto por debajo de los 600 euros por día. En Barcelona, los precios se elevan hasta casi los 700; en Bilbao rozan los 493 y en A Coruña superan los 300 euros [todos ellos modelos de vehículo pequeños]. Las cuatro ciudades están dentro o cerca de la franja de totalidad del eclipse.

De acuerdo a un estudio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicado hace unas semanas, el eclipse generará 446.700 visitantes adicionales en España durante la semana del 10 al 16 de agosto, de los que 160.000 serán visitantes procedentes del extranjero.

La mayoría de ellos están llegando en avión y, para poder desplazarse a los puntos elegidos en la España vaciada –con buena visibilidad y contaminación lumínica es escasa deben alquilar un coche. Castilla y León y Aragón son algunos de los lugares donde más visitantes se están recibiendo.

Usuarios de uno de los servicios de alquiler de coches de la estación de Atocha de Madrid recogen su vehículo.

Usuarios de uno de los servicios de alquiler de coches de la estación de Atocha de Madrid recogen su vehículo. / ALBA VIGARAY

Las oficinas de alquiler de vehículos se han convertido en este arranque de semana en un páramo porque ya apenas quedan vehículos disponibles. “Hemos cerrado ya porque no hay coches” o “no tenemos ninguna disponibilidad, intente venir mañana a ver” eran las respuestas dadas por los empleados de las oficinas de alquiler de vehículos de Avis o Europcar este lunes en la estación de Atocha de Madrid, donde sorprendía ver vacíos numerosos sitios de aparcamiento de las plataformas dedicadas al 'renting' de coches.

En Barcelona el coche más económico para alquilar constaba 694 euros: era un coche pequeño, un Peugeot 208

De acuerdo a una búsqueda realizada por este periódico en el portal de alquiler de coches de Booking, que escanea todas las compañías que rentan automóviles, en Madrid lo más barato que se puede encontrar es un Fiat 500 por 639 euros a alquilar en Atocha. En Barcelona, entretanto, el coche más económico es de 694 euros por un Peugeot 208, y en Bilbao la mayor ‘ganga’ es un Opel Astra por 493 euros.

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“Estoy sorprendido, me acaba de salir un coche para un día por 170 euros, con un kilometraje limitado, eso sí. Este es el precio de ahora mismo, pero esto fluctúa al instante según la oferta y demanda que haya”, contaba un empleado de una de las compañías al ser requerido por un coche para estos días. Es decir: dentro de la vorágine de precios, todavía había sitio para alguna 'ganga' si uno se aproximaba a la propia oficina.

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