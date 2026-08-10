Detectado un brote de sarampión en Mallorca con al menos seis afectados: cinco de ellos no estaban vacunados

La conselleria de Salud ha detectado un brote de sarampión en Mallorca con seis afectados, los primeros casos confirmados en Baleares en lo que va de 2026. La Dirección General de Salud Pública ha activado el protocolo de vigilancia y rastreo de contactos para intentar frenar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa y no descarta que puedan aparecer nuevos positivos en los próximos días.

"Es de esperar que haya algún otro caso. Entra dentro de la normalidad", ha reconocido esta mañana la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, que ha explicado que el periodo de incubación puede prolongarse hasta los 23 días. Ninguna de las seis personas afectadas está ingresada y los casos confirmados han pasado por un aislamiento en sus domicilios.

El origen del brote se sitúa en un menor extranjero procedente de un país europeo que estaba de vacaciones en Mallorca y acudió el pasado 19 de julio al servicio de Urgencias Pediátricas del hospital Son Espases. Los casos secundarios comenzaron a presentar síntomas a finales de julio y el brote fue detectado el pasado viernes.

Aunque los pacientes coinciden en el tiempo y fueron atendidos en el mismo hospital, Salud Pública lo clasifica como un brote comunitario y no como uno de origen sanitario. Algunos de los cinco casos posteriores, entre los que hay residentes en Mallorca, se han contagiado en la propia sala de espera de Urgencias Pediátricas. "El sarampión es muy contagioso, por eso se ha podido contagiar en una sala de urgencias", ha señalado Esteban.

Cinco de las seis personas contagiadas no estaban vacunadas, mientras que de la sexta se desconoce el estado vacunal. La protección completa frente al sarampión se alcanza con dos dosis de la vacuna y Baleares cuenta actualmente con una cobertura del 91,11% de la población objetivo.

"No hay que bajar la guardia", ha insistido la directora general, que ha pedido especialmente a los padres que mantengan actualizado el calendario de vacunación de los menores. La primera dosis de la triple vírica se administra a los 12 meses y la segunda, con la vacuna tetravírica, a los tres años.

Desde la detección de los primeros casos, Salud Pública ha iniciado un rastreo para localizar a las personas que pudieron estar expuestas al virus. El número de contactos potenciales es "muy alto", según Esteban, ya que la investigación obliga también a rastrear vuelos de avión, aunque los técnicos están todavía filtrando la información para determinar cuáles pueden considerarse contactos estrechos.

Las personas identificadas reciben un SMS en el que se les informa de la exposición y se les pide que revisen su estado vacunal y permanezcan atentas a la aparición de síntomas en los 23 días posteriores al contacto. El Govern ha comunicado además el brote al Ministerio de Sanidad.

Salud Pública también ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 en los entornos sanitarios como medida preventiva y ha instado a revisar el estado de vacunación de todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, de centros de salud y hospitales. A los profesionales de Urgencias Pediátricas de Son Espases se les ha recomendado utilizar mascarillas FFP2.

Los seis afectados han tenido que aislarse en sus domicilios. Una persona con sarampión puede transmitir el virus desde cuatro días antes de la aparición de la erupción cutánea hasta cuatro días después. La enfermedad suele comenzar con fiebre, malestar general y síntomas de catarro, como tos, mucosidad o conjuntivitis, y después aparecen las características erupciones en la piel.

El brote se produce en un contexto de aumento de los casos de sarampión tanto en España como internacionalmente. Baleares no registró ningún caso entre 2020 y 2023, mientras que en 2024 se notificaron seis y el año pasado la cifra se disparó hasta los 35: 31 en Mallorca, tres en Ibiza y uno en Formentera. De ellos, 24 correspondían a personas no vacunadas y del resto se desconocía su estado vacunal.

España había sido considerada libre de transmisión endémica del sarampión desde 2016, pero en febrero de este mismo año perdió ese estatus. Esteban ha querido, no obstante, transmitir un mensaje de tranquilidad: "Casos de sarampión hay todos los años y está habiendo un incremento, pero desde Salud Pública estamos vigilantes para identificar cualquier nuevo caso", ha asegurado.

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Desde la dirección general han recordado también que las personas nacidas después de 1978 que no estén vacunadas, desconozcan su estado vacunal o no hayan pasado la enfermedad pueden aprovechar cualquier consulta médica para revisar su historial y, si es necesario, completar la vacunación.