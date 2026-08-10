Los delitos en el metro de Barcelona disminuyen un 34% durante el primer semestre de 2026

Los delitos registrados en la red de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han disminuido un 34% durante los seis primeros meses de 2026, 2.860 menos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 8.388 conductas delictivas. "Estas cifras siguen reflejando una caída sostenida que ya se viene experimentando desde 2019 y que responde, en buena medida, a las medidas tomadas por TMB en materia de prevención de estos hechos y de constante colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este lunes.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado también que "los datos demuestran que el metro es hoy un espacio más seguro que hace unos años" y ha señalado que a pesar del aumento sostenido de la demanda, los delitos siguen bajando, algo que ha atribuido a la colaboración entre TMB y los cuerpos de seguridad y al refuerzo de los sistemas de seguridad y videovigilancia de la red.

Tal y como avanzó este diario hace un mes, tanto en el metro como en Rodalies la delincuencia descendió un 36% entre los meses de enero y mayo, con un descenso también "muy significativo" en los autobuses de un 39,6%. Entre las investigaciones más destacadas de los Mossos d'Esquadra entre 2025 y 2026 están la desarticulación de las tres bandas criminales "Florida", "Florida 2" y "Florida 3" que centraban su actividad delictiva en el metro de la red metropolitana.

En este sentido, Mossos afirmó que "la excelente evolución de los indicadores de seguridad en el transporte público ha contribuido de forma relevante a los resultados globales" de la bajada de delincuencia en Barcelona en los primeros meses del año. En concreto, se registró un 10,5% menos de la criminalidad respecto al año pasado gracias a la "notable disminución de hurtos".

Más de 11.000 cámaras en el metro

Parte del descenso de los delitos estaría relacionado con un efecto disuasivo por parte de las más de 11.000 cámaras ya instaladas en toda la red del metro, que permiten resolver muchas denuncias presentadas por los usuarios y son de vital importancia a la hora de colaborar con los cuerpos de seguridad. Las imágenes se reciben en el centro de control del metro y de Protecció Civil.

Un control de Mossos y TMB en el metro / ACN

Además, las cámaras permiten ver qué pasa en directo cuando los usuarios pulsan el botón de SOS o el de información en un tren o estación, y las imágenes captadas por estos dispositivos quedan registradas y se pueden revisar cuando los Mossos d'Esquadra u otros cuerpos de seguridad lo requieren.

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El objetivo es garantizar la seguridad de las personas usuarias, trabajadores y de las instalaciones del metro que el año pasado recibieron más de 480 millones de validaciones. Además de la cobertura ordinaria de seguridad, actualmente hay más de 800 agents de seguridad privada en la red del metro.