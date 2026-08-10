El plazo para solicitar ayudas para los alumnos con necesidades de apoyo educativo en Catalunya termina el 10 de septiembre

El plazo para solicitar las ayudas para alumnos que residan en Catalunya y que tengan necesidades específicas de apoyo educativo finaliza el 10 de septiembre. Están dirigidas a familias de alumnos con discapacidad, trastorno grave de conducta, de la comunicación y el lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Las prestaciones pueden cubrir gastos de enseñanza, comedor, transporte urbano u otros gastos adicionales de carácter general, y pueden alcanzar los 1.795 euros en el caso de la residencia escolar. Además, se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Las personas que cumplan los requisitos pueden realizar el trámite en línea o pedir cita en las oficinas de atención ciudadana (OAC).

Para presentar la solicitud es necesario acreditar, mediante la documentación indicada, la necesidad específica del alumno, y disponer del IdCAT Mòbil o de un certificado digital. Además, el alumno debe estar escolarizado en un centro que imparta enseñanzas del sistema educativo español.

Los alumnos con discapacidad, trastorno grave de conducta o de la comunicación y el lenguaje, o trastorno del espectro autista, deben haber cumplido los 2 años a 31 de diciembre de 2025, salvo que acrediten una necesidad de escolarización temprana. Es necesario que estén cursando educación infantil, primaria o educación secundaria obligatoria (ESO), bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior. También se incluyen las enseñanzas artísticas profesionales, los ciclos formativos de grado básico y los programas de formación para la transición a la vida adulta.

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En cuanto a los alumnos con altas capacidades, se requiere que hayan cumplido los 6 años antes de que finalice 2026. Estos deben estar cursando educación primaria, ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior o enseñanzas artísticas profesionales.