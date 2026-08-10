Los avisos por calor extremo se intercalan con los de intensidad de lluvia en vísperas de la llegada del eclipse

España afronta una semana marcada por dos fenómenos meteorológicos intensos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que durante los próximos días, por un lado, viviremos una situación de calor muy intenso con temperaturas que podrán superar los 40 grados en distintas zonas del país mientras que, por otro lado, también se esperan episodios de fuerte inestabilidad capaces de dejar tormentas torrenciales, granizo y rachas muy intensas de viento en varios puntos de la geografía española. Todo ello en vísperas del eclipse solar total del miércoles 12 de agosto, una jornada que, en principio, ofrecerá condiciones favorables para su observación en buena parte del país.

Los modelos indican que el calor será el gran protagonista de la semana. Las temperaturas superarán los 35 grados en amplias zonas del territorio y podrán rebasar los 40 grados en áreas del nordeste y de la mitad sur peninsular, además de puntos de Mallorca. Este lunes se espera una primera subida de las temperaturas que afectará especialmente al noroeste peninsular. El calor también será especialmente intenso de noche. En distintas localidades mediterráneas se esperan noches tórridas, con mínimas que no bajarán de los 25 grados. En Catalunya, Metecat ha activado ya avisos por calor nocturno en amplias zonas del litoral ante noches que podrían superar los 25 grados y, en algunos casos, hasta rozar los 30.

El riesgo de lluvias y tormentas será elevado en varios momentos de la semana, especialmente en el este peninsular. Este lunes se esperan chubascos potencialmente muy fuertes en el sur de Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha e interior de Murcia, donde podrán superarse los 30 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de intensidad torrencial, granizo grande y rachas muy fuertes de viento. El martes persistirá la inestabilidad, sobre todo en el Pirineo y el sistema Ibérico. El miércoles el tiempo será más estable, aunque podrá registrarse alguna tormenta aislada en el Pirineo oriental y los sistemas Béticos. El jueves volverán las tormentas al interior, especialmente al este, y desde el viernes podrían extenderse al norte, centro y este peninsular, localmente con granizo.

Un eclipse a 40 grados

El miércoles 12, jornada del eclipse solar total, las temperaturas volverán a subir en la mayor parte de España. Palma o Málaga podrían amanecer de nuevo por encima de los 25 grados y durante la tarde se alcanzarán más de 36 grados de forma generalizada, salvo en algunas zonas costeras. Los termómetros podrán superar los 38 o 40 grados en el nordeste, centro y sur peninsular y en Mallorca. En puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir se prevén registros superiores a los 40 grados. A la hora del eclipse, aproximadamente entre las 20.00 y las 21.00 horas, las temperaturas ya habrán descendido entre dos y cinco grados respecto a las máximas alcanzadas durante la tarde, dependiendo de cada zona, aunque seguirá haciendo calor.

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El jueves las temperaturas todavía podrían subir algo más, configurando otra jornada de calor intenso. Al mismo tiempo, volverán a desarrollarse tormentas en áreas del interior peninsular, con especial atención al este, donde podrían alcanzar intensidad fuerte en zonas montañosas. A partir del viernes aumenta la incertidumbre del pronóstico, aunque los escenarios disponibles apuntan hacia el inicio de un descenso térmico que tendría continuidad durante el fin de semana. Si este escenario se confirma, el calor perdería así parte de su intensidad pero, a su vez, la inestabilidad atmosférica tendería a aumentar, favoreciendo la aparición de chubascos y tormentas en buena parte del norte, centro y este peninsular que localmente podrían volver a ser fuertes y estar acompañados de granizo.