Precaución ante los posibles colpasos
Los Agentes Rurales despliegan un dispositivo especial con más de 150 efectivos por el eclipse
Los parques naturales de Els Ports y de la Serra de Montsant tendrán restringido el acceso entre las 21.00 horas del martes 11 y las 8.00 horas del jueves 13
El 'eclipse del siglo' coincidirá con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas
Los Agentes Rurales movilizarán cerca de 150 efectivos para reforzar la vigilancia preventiva con motivo del eclipse solar de este miércoles. El dispositivo, que se despliega desde este lunes, ampliará el horario de servicio para reforzar la vigilancia de los espacios naturales protegidos ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes en todo el territorio.
El cuerpo intensificará las actuaciones de prevención de incendios forestales y el control del cumplimiento de la normativa ambiental. El dispositivo cuenta con la participación de los grupos de apoyo aéreo y marítimo, así como del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo. Está coordinado con los Mossos d'Esquadra, Protección Civil, las Agrupaciones de Defensa Forestal, los ayuntamientos y los gestores de los espacios naturales.
Los Agentes Rurales también colaborarán en las tareas de vigilancia de los accesos a los parques naturales de Els Ports y de la Serra de Montsant, donde el Departament de Territori ha establecido una restricción temporal de acceso que estará vigente entre las 21.00 horas del martes 11 y las 8.00 horas del jueves 13.
Desde el cuerpo hacen un llamamiento a la responsabilidad a la hora de disfrutar del eclipse solar y a respetar el medio ambiente ante el riesgo de incendio forestal.
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