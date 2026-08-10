Adif retoma este miércoles las obras en la Trinitat Vella tras las vibraciones que obligaron a desalojar un edificio

Las máquinas de las obras del soterramiento de Montcada de Adif a la altura del barrio de la Trinitat Vella no volverán a funcionar al menos hasta este miércoles. Llevan paradas desde la madrugada del pasado jueves, cuando unos trabajos de compactación del terreno que se estaban llevando a cabo de madrugada provocaron fuertes vibraciones que se notaron en al menos tres fincas de este barrio del distrito barcelonés de Sant Andreu. Uno de estos tres edificios, además, tuvo que ser desalojado durante una hora y media mientras los Bombers de Barcelona se aseguraban de que los edificios no presentaban ningún riesgo estructural. Ahora, la compañía ferroviaria está acabando de estudiar "el sistema constructivo para evitar que se produzcan nuevas vibraciones". La decisión, según explican fuentes de Adif, ya ha sido trasladada al Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, las voces de la empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias ha afirmado que las obras se retomarán "a mitad de semana" y solo cuando estén ya instalados los sistemas "de auscultación y control topográfico" que anunció la propia compañía el jueves, tras el episodio. En concreto, Adif anunció que las obras solo se harán en horario diurno y en días laborables para evitar posibles episodios como el de la madrugada del pasado jueves. Además, la empresa ferroviaria se comprometió a "optimizar el método de compactado", a informar de actividades especialmente ruidosas o molestas para el barrio y a aumentar el número de sensores topográficos para tener más vigilados los movimientos de tierras.

Denuncias vecinales

Los vecinos de algunos de los pisos de la zona aseguran, por su parte, que se les ha asegurado que los trabajos volverán este miércoles y que, de momento, los sensores que anunció Adif se limitan a uno de los tres bloques que resultaron afectados. Los bloques donde se notaron vibraciones estan afectados por aluminosis.

"No hubo desprendimientos, pero un vecino manifestó que las paredes laterales están abiertas por el mal estado de ejecución de su momento y la degradación", destaca Roberto Rodríguez, de la Asociación Vecinal Taula Trinitat Vella. Los vecinos de las fincas afectadas están a la espera de ser realojados en las nuevas viviendas que se están acabando de edificar en los terrenos de la prisión de Trinitat Vella. Luego, el viejo inmueble se derribará.

En el tramo de la calle Pare Pérez del Pulgar donde saltó la alarma este jueves no hay domicilios apuntalados, precisó Rodríguez a EL PERIÓDICO, pero sí los hay en la cercana vía Barcino. Son parte de los 432 pisos repartidos en 75 escaleras del barrio que aguardan a que el ayuntamiento desencalle un proyecto de reformas pendiente desde hace años para paliar la aluminosis y otras deficiencias. Los responsables de la obra descartaron el viernes pasado que el salto de carnero –según el argot ferroviario, un punto por el que se hace pasar a unas vías por debajo de otras– que debe practicarse en las inmediaciones pueda repercutir en los domicilios en mal estado de la vía Barcino. "El impacto no es menor, porque es el mismo trabajo que se viene ejecutando hasta ahora, donde se perciben las vibraciones, que son igualmente trabajos en superficie", subraya Rodríguez.

Los vecinos también pidieron que las medidas de vigilancia no se limiten a las escaleras afectadas esta semana, sino que se extiendan a algunos de los edificios del entorno que también están deteriorados. “Son bloques muy castigados, expuestos siempre a estrés”, apuntó Rodríguez. “Con las obras de la ronda, y ya antes con las del tren, percibieron vibraciones y nunca han estado tan degradados como ahora”, evalúa el dirigente vecinal.

Los trabajos

Los trabajos en la zona se alargaran cuatro semanas más. En el nudo de la Trinitat, Adif está construyendo un salto de carnero en la bifurcación entre las vías de la R2, la R2Nord y la R11 y el ramal que une estas líneas con la estación de Montcada-Bifurcació, donde paran la R3, la R4 y la R7. En este punto, las vías del ramal tendrán que pasar por encima de las de la R2, que ya habrán iniciado un progresivo descenso hacia el futuro túnel que circule por debajo del núcleo de Montcada i Reixac. Las vibraciones se produjeron en el momento en el que una compactadora trataba el terreno donde más tarde, deberán afianzarse las vías. Son unos trabajos que según el alcalde accidental de Barcelona, Jordi Valls, se hacían íntegramente en superficie.