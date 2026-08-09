El Govern recibe 12.143 alegaciones al plan para implementar renovables en Catalunya y comienza el análisis para incorporar las que sean "técnicamente viables"

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha recibido 12.143 alegaciones al PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya), según ha informado este sábado en un comunicado. Ahora, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) ha comenzado a analizar las aportaciones para incorporar al PLATER "todas aquellas que sean técnicamente viables". Una vez hecho esto, el Govern ya anunció que abriría un segundo periodo de alegaciones. "Las aportaciones de los municipios, las entidades y la ciudadanía son la herramienta que permitirá ajustar los resultados estrictamente técnicos, fruto de la metodología utilizada, a la realidad social de cada municipio", ha afirmado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

Según Territorio, la participación pública "es una de las prioridades" en la elaboración del PLATER, que es la herramienta de planificación territorial para definir dónde deben instalarse proyectos de energías renovables en los distintos municipios con el objetivo de descarbonizar el modelo energético catalán en 2050.

Durante el periodo de información pública se han celebrado más de 70 reuniones bilaterales con los ayuntamientos que lo solicitaron para resolver sus dudas, así como reuniones periódicas con los equipos técnicos de los consejos comarcales que prestaban apoyo a los municipios, según Territorio. Además, se presentaron los planes del PLATER comarcal en varios encuentros.

Entidades supramunicipales y corporaciones locales han creado mesas de trabajo y espacios de diálogo, y han presentado 1.312 aportaciones en las alegaciones. También se han recibido más de 500 alegaciones de entidades de la sociedad catalana, mientras que el resto proceden de la ciudadanía.