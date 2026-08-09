Plan polémico
El Govern recibe 12.143 alegaciones al plan para implementar renovables en Catalunya y comienza el análisis para incorporar las que sean "técnicamente viables"
El Govern prevé abrir un segundo periodo de alegaciones una vez introducidos los cambios
Cientos de alegaciones atascan el polémico plan para implantar las renovables en Catalunya
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha recibido 12.143 alegaciones al PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya), según ha informado este sábado en un comunicado. Ahora, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) ha comenzado a analizar las aportaciones para incorporar al PLATER "todas aquellas que sean técnicamente viables". Una vez hecho esto, el Govern ya anunció que abriría un segundo periodo de alegaciones. "Las aportaciones de los municipios, las entidades y la ciudadanía son la herramienta que permitirá ajustar los resultados estrictamente técnicos, fruto de la metodología utilizada, a la realidad social de cada municipio", ha afirmado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.
Según Territorio, la participación pública "es una de las prioridades" en la elaboración del PLATER, que es la herramienta de planificación territorial para definir dónde deben instalarse proyectos de energías renovables en los distintos municipios con el objetivo de descarbonizar el modelo energético catalán en 2050.
Durante el periodo de información pública se han celebrado más de 70 reuniones bilaterales con los ayuntamientos que lo solicitaron para resolver sus dudas, así como reuniones periódicas con los equipos técnicos de los consejos comarcales que prestaban apoyo a los municipios, según Territorio. Además, se presentaron los planes del PLATER comarcal en varios encuentros.
Entidades supramunicipales y corporaciones locales han creado mesas de trabajo y espacios de diálogo, y han presentado 1.312 aportaciones en las alegaciones. También se han recibido más de 500 alegaciones de entidades de la sociedad catalana, mientras que el resto proceden de la ciudadanía.
- Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
- Estado de los embalses hoy, 8 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia
- José Miguel Viñas, meteorólogo: 'Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto