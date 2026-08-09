Roberto Mariño, gallego que vive solo en un barco de 14 metros: "Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar"

A sus 66 años, Roberto Mariño no tiene vecinos de rellano, ni ascensor, ni plaza de garaje. Este jubilado gallego cambió el ladrillo por el agua y hoy su domicilio es un velero fondeado lejos de su tierra natal. "Yo soy de Vigo y últimamente vivía en Moaña, pero soy de Vigo, de Galicia", explica sobre sus orígenes.

Su testimonio en uno de los vídeos del canal de YouTube de Diego Revuelta desmonta uno de los tópicos más repetidos sobre este estilo de vida: la idea de que el mar es un lugar hostil y que la tierra firme es sinónimo de seguridad. Roberto sostiene justo lo contrario, y tiene argumentos, cifras y un despliegue tecnológico a bordo para defenderlo.

Casi 14 metros de eslora para una sola persona

Las dimensiones de su casa flotante son más generosas de lo que muchos imaginan. "Un velero que tiene casi 14 metros de eslora, 4,5 de ancho y dos metros de calado", detalla al describir la embarcación en la que transcurre su día a día.

El barco de Roberto está localizado las 24 horas, los 7 días de semana, los 365 días del año, aunque se hundiera / YOUTUBE (@DiegoRevueltaTV)

Con esa superficie, el espacio no es precisamente un problema. "Tengo todo para vivir seis personas cómodamente", reconoce. Es decir, un hogar diseñado para una tripulación completa habitado por un único inquilino que ha elegido la navegación como forma de vida.

"En la Tierra tienes muchas más posibilidades de accidente"

Aquí está la clave de su discurso. Frente al miedo que despierta el océano, Roberto compara riesgos reales: "Es mucho más peligroso vivir en tierra que en el mar. [..] Tú tienes muchas más posibilidades de estrellarte conduciendo un coche por la carretera de Ibiza desde aquí a la ciudad que tener un accidente en el mar".

Su conclusión es tajante: "En la Tierra tienes muchas más posibilidades de accidente". Y matiza dónde está, en su opinión, la verdadera diferencia entre un percance en el asfalto y otro a bordo: "Tú puedes perder el barco, pero perder la vida en el mar es difícil".

Un sistema 'ICE', radiobaliza y tres radios de emergencia

Esa tranquilidad no es improvisada: se apoya en varias capas de seguridad marítima. "Tengo un sistema que se llama 'ICE'. El barco está localizado las 24 horas, los 7 días de semana, los 365 días del año, aunque se hundiera", asegura sobre el rastreo permanente de la embarcación.

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A eso se suma la radiobaliza, cuyo funcionamiento resume con una lógica inversa muy gráfica: "Mientras la radiobaliza no emita una señal está diciendo que yo estoy bien y estoy navegando". Y como refuerzo, la comunicación: "Tengo tres equipos, de tres radios, que también funcionan igual: tú le das al botón de 'hombre al agua' o problema en el agua". Un despliegue que explica por qué asume con naturalidad algo que a otros les resulta inconcebible: "Vivir en una casa que se mueve constantemente para muchas personas es impensable, pero para otras también es un sueño".