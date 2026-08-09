El precedente del eclipse de 1905: descenso de temperatura, viento, nubosidad y comportamiento anómalo de los animales

Los amantes de la astronomía y parte del público general tienen marcado en rojo en el calendario el 12 de agosto para disfrutar del eclipse, no solo por la singularidad del fenómeno, sino porque son conscientes de que se trata de un acontecimiento extraordinariamente infrecuente. En Catalunya no se verá otro eclipse total hasta 2180, y el último tuvo lugar en 1905, cuando las crónicas de la época ya relataban algunos de los efectos que ahora se anticipan para el 12 de agosto: descenso de la temperatura, viento que se levanta, comportamiento anómalo de los animales y, sobre todo, el riesgo de que la nubosidad eche a perder los planes de observación. El eclipse, que fue definido como un "maravilloso espectáculo", propició el nacimiento del Observatorio del Ebro.

Efectivamente, la última ocasión en que un fenómeno astronómico de estas características pudo disfrutarse desde Catalunya fue en 1905, hace más de un siglo. Concretamente, el 30 de agosto de aquel año de principios del siglo XX. El acontecimiento propició el nacimiento del Observatorio del Ebro, un instituto de investigación ubicado en Roquetes (Baix Ebre) dedicado a estudiar la relación entre la actividad solar y los fenómenos geofísicos de la Tierra.

Aunque estaba en funcionamiento desde el año anterior, aquel eclipse total reunió a más de una veintena de científicos, tanto locales como extranjeros, y dio proyección internacional a la institución. El Observatorio fue fundado a principios del siglo XX por los jesuitas como centro de estudio de la física de la Tierra y de la relación entre el Sol y nuestro planeta. El centro todavía conserva los edificios y los instrumentos originales de aquella época.

Juan José Curto Subirats, investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y responsable de cultura científica del Observatorio del Ebro, ha destacado a la ACN el papel pionero del centro en la observación solar en España, donde fue "un centro singular" durante el siglo pasado y "llegó a tener un prestigio internacional muy grande".

"Aparecieron estrellas en el firmamento"

Las crónicas de agosto de 1905 relatan un "maravilloso espectáculo" vivido alrededor del mediodía. "La oscuridad que se produjo en el momento de la totalidad fue tanta que aparecieron numerosas estrellas en el firmamento", mencionaba el Diari de Barcelona, que destacaba el "rapidísimo descenso de la temperatura, con sensación casi de frío".

En la misma línea, La Vanguardia hablaba de un "viento fresco y huracanado" que se levantó en Barcelona durante el fenómeno. También se mencionaron la presencia de estrellas y el comportamiento anómalo de los animales, así como el hecho de que se "perdió un minuto de totalidad por el paso de una nube". El diario también dejó escrito que las azoteas se llenaron para seguir la alineación de los cuerpos celestes, mientras que "no pocos comercios" cerraron durante ese tiempo. La Vanguardia también enumeraba los siguientes eclipses hasta el de 1999, aunque se equivocó por un día.

Retrocediendo un poco más, el eclipse anterior se había podido ver sesenta años antes, en julio de 1842, según Serviastro, un portal de divulgación astronómica vinculado a la UB. Con motivo de aquel fenómeno, en Italia se produjo el primer intento conocido de la historia de fotografiar un eclipse y, en Barcelona, un estudio de Francesc Xavier Barca-Salom señala que el seguimiento fue discreto, aunque se realizó una observación en la Escuela de Náutica. Todo ello, después de que un eclipse solar anular en 1836 propiciara el descubrimiento de las llamadas "perlas de Baily" por parte del astrónomo Francis Baily.

Eclipses solares destacados

Desde 1905 se han producido múltiples eclipses solares totales, pero ninguno de ellos ha sido completamente visible desde Catalunya. El del 17 de abril de 1912 fue el siguiente, pero aquí solo pudo observarse parcialmente. Ya en el siglo XXI, hace ahora veinte años, tuvo lugar otro eclipse solar total que en la península Ibérica solo pudo disfrutarse de manera parcial. Fue el 29 de marzo de 2006. Unos meses antes, el 3 de octubre de 2005, a media mañana, Catalunya pudo disfrutar parcialmente de un eclipse anular, es decir, aquel en el que la Luna tapa el Sol, pero visualmente es más pequeña, de modo que el astro acaba dibujando una especie de anillo alrededor del satélite.

También se recuerda especialmente el eclipse total de agosto de 1999, observado parcialmente desde Catalunya, que tuvo lugar por la mañana, con las playas del territorio llenas de gente, algunos más preparados que otros con dispositivos para observar el fenómeno, como recuerdan varias crónicas de la época. La totalidad atravesó Europa, incluido el norte de Francia, lo que desató diversas profecías. Una de ellas fue la del modista Paco Rabanne, que predijo la caída de una estación espacial rusa como consecuencia del fenómeno, lo que provocaría un devastador incendio sobre París. Finalmente, nada de eso ocurrió.

En el caso de los eclipses solares parciales, en los que la Luna nunca llega a cubrir por completo el disco solar, Catalunya también ha vivido unos cuantos. Los más recientes, aunque con una visibilidad muy limitada, son los del 4 de enero de 2011, 20 de marzo de 2015, el eclipse anular del 10 de junio de 2021, el del 25 de octubre de 2022 —visible en un 3,5%— y el último, el 29 de marzo del año pasado, visible solo en un 13,5%.

Próximas citas

Más allá del gran acontecimiento que supondrá el eclipse total de este 12 de agosto, menos de un año después los aficionados a la astronomía tendrán una nueva cita con los eclipses. El 2 de agosto de 2027 está previsto un nuevo eclipse solar total que, en este caso, se verá como máximo en un 81,7% desde Catalunya. La provincia de Cádiz, la de Málaga o Gibraltar serán los lugares más cercanos donde se podrá contemplar la totalidad. Posteriormente, el 26 de enero de 2028, el calendario astronómico señala un eclipse solar anular en el "extremo suroeste" del país, desde donde llegará a verse hasta un 92,3% de su efecto.

El próximo eclipse solar total visible desde Catalunya tendrá lugar en 2180, es decir, dentro de 154 años. El siguiente tendrá que esperar dos siglos más, ya que se producirá el 20 de abril de 2433.

Los eclipses de Luna

A diferencia de los eclipses solares totales, los eclipses lunares totales son observables desde franjas mucho más amplias de la Tierra, dado que la sombra terrestre cubre toda la cara visible de la Luna durante el fenómeno.

Por ello, en Catalunya se han podido observar siete en los últimos 20 años, según detallan el Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) y el Departamento de Física Cuántica y Astrofísica de la Universitat de Barcelona (UB). El más reciente tuvo lugar hace cuatro años, el 16 de mayo de 2022. El máximo del eclipse se produjo a las 6:10 horas de la mañana.