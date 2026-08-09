Localizado por primera vez en la Península Ibérica una especie de murciélago del norte de Europa

Una expedición científica en el Parc Natural del Cadí-Moixeró ha documentado por primera vez la presencia en la Península Ibérica del murciélago del norte -Cnephaeus nilssonii-, una especie considerada de las más septentrionales del planeta y que hasta ahora se situaba solo en zonas de Escandinavia, Finlandia, Rusia y los Alpes.

Según ha informado la Conselleria de Territori de la Generalitat este domingo, la captura de este murciélago incorpora a un nuevo mamífero en el catálogo de Catalunya y del resto de España y amplia de "forma extraordinaria" la distribución conocida de este quiróptero que hasta ahora se limitaba a las regiones boreales y los Alpes.

El ejemplar, un macho adulto, fue capturado el pasado 20 de julio durante una campaña de muestreo encargado al grupo de investigación Bibio, que forma parte del Centre Tecnològic BETA, y al Museu de Ciències Naturals de Granollers. En una sola noche, los investigadores capturaron 231 murciélagos de 12 especies distintas, entre las cuales se identificó este ejemplar inédito en la zona.

Imagen del murciélago del norte hallado en el Parc Natural del Cadí-Moixeró. / Generalitat de Catalunya

Según Carles Flaquer, coordinador del Bibio, la presencia del murciélago del Norte en el Parc Natural del Cadí-Moixeró "amplia de forma muy significativa la distribución de esta especie y plantea nuevos interrogantes sobre su historia biogeográfica". Esta es la única especie de quiróptero conocida que puede llegar a reproducirse en el Círculo Polar Ártico, de ahí la sorpresa de haberla encontrado en la Península Ibérica.

Este descubrimiento refleja, según los investigadores, la capacidad de adaptación del Cnephaeus nilssonii a ambientes fríos e inviernos muy rigurosos gracias a una elevada capacidad de entrar en estado de torpor, es decir, de reducir el metabolismo para ahorrar energía.

Nuevas preguntas

Flaquer destaca que este hallazgo "abre nuevas preguntas e hipótesis sobre la historia biogeográfica de esta especie". Por ejemplo, se tendrá que aclarar si se trata de un individuo que se ha desplazado lejos de las poblaciones conocidas más próximas -ubicadas en los Alpes-, o si existen poblaciones que han sobrevivido a las últimas glaciaciones y que aún no habían sido detectadas en las montañas del sur de Europa.

Imagen reciente del Parc Natural del Cadí-Moixeró donde se ha hallado el murciélago del norte. / Mar Martí / ACN

También se tendrá que buscar una explicación sobre qué vínculo podría tener su presencia aquí con la presencia del murciélago de montaña (Vespertilio murinus), otra especie de procedencia nórdica que también ha sido identificado en esta zona por el mismo equipo investigador.

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Actualmente, este equipo está completando un estudio morfológico y genético del ejemplar y prepara la publicación científica que recogerá esta primera cita del murciélago del norte en la Península Ibérica. Toda esta información tendría que ser clave para "seguir entendiendo los patrones de distribución de las especies boreales en el sur de Europa".