El Meteocat activa un aviso por calor nocturno intenso este lunes y martes en Catalunya, mientras el Empordà roza hoy los 40 ºC

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado este domingo el aviso por situación meteorológica de peligro debido al calor nocturno intenso para este lunes y martes en diferentes puntos de Catalunya.

El aviso estará activo ambos días entre las 02:00 y las 08:00 horas, con un grado de peligro máximo de 2 sobre 6, según ha informado el organismo meteorológico a través de su cuenta de X.

Los mapas difundidos por el Meteocat sitúan la zona bajo aviso principalmente en una franja de la zona costera de Catalunya, mientras que buena parte del interior del territorio queda fuera del área de peligro.

El riesgo será mayor el lunes

Para el lunes 10 de agosto, el Meteocat establece un grado de peligro máximo de 2 sobre 6. El martes 11, en cambio, el nivel se reduce a 1 sobre 6.

El episodio estará relacionado con unas temperaturas nocturnas especialmente elevadas, que podrían superar los umbrales establecidos por el organismo meteorológico. El periodo de mayor riesgo se concentrará durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, entre las 02:00 y las 08:00 horas.

Protecció Civil da por finalizada la alerta tras dos días de tormentas

Protecció Civil ha desactivado este domingo la alerta por lluvias intensas después de un episodio que ha generado alrededor de 140 avisos a los Bombers en las últimas 48 horas y hasta 130 llamadas al teléfono de emergencias 112. No se han registrado incidencias de gravedad.

La mayor actividad tormentosa se produjo durante las tardes del viernes y el sábado, especialmente en las comarcas del Pirineo, Prepirineo y la Catalunya Central. En algunos puntos se registraron chubascos de intensidad torrencial, acompañados de granizo y fuertes rachas de viento.

Durante la jornada del sábado, el Pirineo Occidental fue una de las zonas más afectadas, aunque las precipitaciones también alcanzaron el Ripollès. Entre los registros más destacados figuran los 58,7 litros por metro cuadrado en Boí, 36 de ellos recogidos en apenas 30 minutos; los 45,1 litros de Lac Redon, con 38,5 en media hora; y los 28,1 litros registrados en la Seu d'Urgell.

Temperaturas muy elevadas durante la jornada de hoy en el Empordà

El viento de componente sur está haciendo subir de forma acusada las temperaturas en el Empordà. El Servei Meterològic de Catalunya (Meteocat) ha registrado hasta el momento una máxima de 39,9 grados en Castelló d'Empúries (Alt Empordà).

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Los valores también han superado los 39 grados en otros puntos del territorio. Es el caso de Torroella de Fluvià, la Tallada d'Empordà, la Bisbal d'Empordà y Anglès, donde el calor está siendo especialmente intenso durante la jornada de este domingo.