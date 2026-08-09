Sociedad
Luis (68 años): "Vivir en la calle no es bueno, pero si uno se lo toma con la filosofía que yo me lo tomo, tampoco es tan malo"
Luis vive actualmente en una tienda de campaña en el centro de Madrid
Manuel: "Vivo en la calle teniendo un trabajo, prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo"
Cristian Miguel Villa
La crisis de la vivienda no afecta solo a jóvenes, también a personas en situaciones precarias que no pueden permitirse lo que ya es un lujo a día de hoy. Así es la situación de Luis, un hombre de 68 años que vive en las calles de Madrid.
Luis perdió su trabajo y su vivienda a causa de la pandemia
Luis vive actualmente en una tienda de campaña, algo a lo que se vio forzado después de que la pandemia le hiciera perder tanto su vivienda como sus ingresos. Estuvo trabajando 32 años como limpiabotas del hotel Palace.
Ante la falta de una fuente de ingresos, Luis acabó gastando los 10.000 euros que tenía ahorrados y se vio desahuciado del piso público por el que pagaba 140 euros al mes. Ahora, se encuentra cada día pidiendo dinero.
A lo largo de una jornada, Luis suele reunir entre 20 y 30 euros, un dinero lógicamente insuficiente. Por fortuna, a Luis le han aprobado una pensión no contributiva de 628 euros mensuales, aunque esa cantidad no resuelve su problema de vivienda.
Al fin y al cabo, el precio de los alquileres de Madrid deja un escenario muy obvio para Luis: si tuviera que pagar 500 euros para vivir bajo un techo, eso implicaría que no tendría los suficientes recursos para comida y suministros básicos.
El caso de Luis refleja uno de los grandes problemas actuales de España: la distancia creciente entre el coste de la vivienda y los ingresos de muchas personas, especialmente aquellas que dependen de pensiones o ayudas reducidas.
En Madrid propiamente, no es descabellado encontrar alquileres de una sola habitación por los que se pueda llegar a cobrar 600 euros al mes. Esto supone que una pensión como la que se le ha concedido a Luis es altamente insuficiente.
En tal sentido, Luis tiene la esperanza de que en algún momento logre conseguir una plaza gestionada por Cáritas. De este modo, solo tendría que entregar cerca del 20% de sus ingresos, lo que sí le permitiría vivir con normalidad dentro de lo que cabe.
Dicho esto, Luis tiene familiares en Galicia que podrían acogerlo, pero rechaza esa posibilidad porque teme quedar aislado en su pueblo. Según explica, el contacto diario con otras personas es fundamental para él.
La historia de Luis refleja las consecuencias más duras de una sociedad en la que acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado. Tener un techo debería ser una necesidad básica cubierta, pero una pérdida de ingresos, una enfermedad o cualquier imprevisto pueden empujar a una persona hacia una situación extrema. Hoy le ha ocurrido a Luis, pero mientras el problema de la vivienda no mejore, muchas otras personas seguirán expuestas al mismo riesgo.
Fuente: Sport
- Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
- Estado de los embalses hoy, 8 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia
- José Miguel Viñas, meteorólogo: 'Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto