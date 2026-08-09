Juan Cruz Cigudosa, jefe de la ‘comisión eclipse’: “Me aterra que las transmisiones desde el móvil saturen las comunicaciones si hay una emergencia”

Estamos a punto de vivir el primer eclipse total visible desde España en más de un siglo. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Con emoción o con algo de nervios por los imprevistos de última hora que pudieran surgir?

Estoy entusiasmado. También para mí es el primer eclipse total de sol que veo. Y sé que hay mucha expectación al respecto. Se trata de algo de lo que la gente va a hablar mucho. Y eso rara vez ocurre con un acontecimiento científico. Es una oportunidad para poner la ciencia encima de la mesa y para acercar ese conocimiento al discurso diario de millones de personas. Por supuesto también siento algo de nervios. Porque a nadie se le escapa que hay riesgos inherentes a este momento del año, como es el caso de los incendios. Me tranquiliza saber que desde el Gobierno hemos trabajado con la previsión suficiente para que, en la medida de lo posible, esto no dependa del azar.

Llevan meses preparando este momento. ¿Cómo ha sido la logística para coordinar un dispositivo de estas dimensiones entre tantas administraciones?

Lo que se planteó fue una acción transversal en la que se implicaron de entrada 14 ministerios, las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias y entidades como la ONCE. Creamos cinco grupos de trabajo relacionados con los aspectos más relevantes de logística y de coordinación: de movilidad y seguridad; de prevención de riesgos climáticos; de seguridad de salud pública, de economía y turismo, y de divulgación y coordinación científica. ¿Ha sido complejo? Sí, pero lo hemos conseguido. Hemos trabajado con astrónomos que han vivido eclipses en otros países y nos dicen que nunca habían visto una respuesta institucional tan coordinada como esta.

Uno de los aspectos que más preocupa de cara al 12 de agosto es la movilidad. ¿Cómo piensan gestionar los flujos para evitar atascos?

Las estimaciones con las que trabajamos afirman que ese día podrían producirse hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales respecto a lo habitual para un 12 de agosto. Y eso solo teniendo en cuenta los viajes hacia la franja de totalidad. Evidentemente, dada la magnitud de estas cifras, nos preocupan mucho los atascos. Hemos elaborado un plan especial de seguridad y otro de riesgos junto al Ministerio de Interior y las comunidades autónomas para gestionar el tráfico. Es importante que la gente entienda que esto será como la "operación salida" de cuando nos vamos de vacaciones y que, para evitar problemas, no podemos salir todos a la vez, sino que hay que hacerlo de forma escalonada tanto a la ida como a la vuelta.

"Es importante que la gente entienda que esto será como la "operación salida" de vacaciones y que, para evitar problemas, no podemos salir todos a la vez tanto a la ida como a la vuelta"

¿Qué consejo le daría usted a una persona que va a viajar para el eclipse?

Si tienes la suerte de estar en un sitio en el que se ve el eclipse, quédate a verlo desde su casa, tu ventana o tu terraza. Y si tienes que moverte, hazlo con muchísima previsión. Recomendamos a la gente que tenga previsto viajar para el eclipse que apueste por el transporte público. En caso de ir en coche, que entre a la página de tráfico de su propia comunidad y que vea qué carreteras van a estar habilitadas, cuáles no, qué zonas de exclusión no se pueden utilizar y cuáles son las recomendadas. También recomendamos que la vuelta no sea justo después del final el eclipse, sino que se aproveche el anochecer para ver las Perseidas y así escalonar un poco más la salida.

Cigudosa, durante la entrevista con este diario. / Alba Vigaray / EPC

También están insistiendo mucho en la protección de la vista. ¿Confía en que la ciudadanía utilizará gafas homologadas o le preocupa que haya personas que recurran a métodos caseros o incluso observen el eclipse a simple vista?

Nunca debemos subestimar la iniciativa humana para bien y para mal. Por eso mismo, apelamos a la responsabilidad de todos para entender que el eclipse es un fenómeno que, de observarse sin protección, puede producir daños graves en la retina. Me aterra la posibilidad de que haya gente que pretenda mirar el eclipse con una radiografía porque este tipo de métodos no ofrece ningún tipo de protección. Ante esto, mi mensaje es siempre el mismo: pedir el uso de gafas de seguridad certificadas. Se pueden encontrar ya en toda España. Comunidades y ayuntamientos las están repartiendo. No hay excusas para no usarlas.

"Me aterra la posibilidad de que haya gente que pretenda mirar el eclipse con una radiografía porque este tipo de métodos no ofrece ningún tipo de protección"

La Aemet ha anunciado que publicará boletines meteorológicos especiales para el eclipse. A muchos les preocupa que las nubes no dejen ver el fenómeno.

Los boletines meteorológicos ayudarán a la gente a planear desplazamientos. Por ejemplo, si una persona está en una zona que nublada, quizá decida ir a otro lado. Y lo entiendo. Pero también hay que lanzar el mensaje de que si, por lo que sea, aparecen nubes de evolución diurna, en algunos casos pueden despejarse durante el atardecer. Incluso, si no lo hacen, aún con cielos nublados se va a poder disfrutar del eclipse. La diferencia será que, en vez de ver con nitidez cómo se va ocultando la corona solar, se percibirá cómo anochece de golpe.

También se ha hablado del peligro de incendios, especialmente por la gran afluencia de personas a espacios naturales. ¿Habrá medidas especiales para minimizar ese riesgo?

Las comunidades autónomas, que son las responsables de este tipo de cuestiones, nos han notificado ya que habrá al menos 50 espacios con acceso restringido. Entre estos hay tramos de carreteras, vías cerradas y, sobre todo, espacios de acceso complicado, reservas naturales y parques que van a estar excluidos de la zona de visión. La decisión se ha tomado en coordinación con sus servicios de protección civil y se han comunicado ya a las delegaciones del Gobierno y, por lo tanto, al Ministerio del Interior. Para saber cuáles son, recomiendo acudir a las páginas web habilitadas en cada comunidad autónoma donde se recoge información actualizada sobre tráfico, espacios de observación habilitados y todo tipo de indicaciones logísticas.

"Recomiendo acudir a las páginas web habilitadas en cada comunidad autónoma donde se recoge información actualizada sobre tráfico, espacios de observación habilitados y todo tipo de indicaciones logísticas"

¿Hay algún escenario para el que hayan preparado un plan específico y que el público probablemente ni siquiera imagine?

Hemos tenido de todo. Incluso un estudio para prever la caída de la producción de energía solar debido al oscurecimiento del sol producido durante el eclipse. La conclusión es que la afectación será mínima porque este evento tendrá lugar cerca del atardecer, cuando el sol está ya muy bajo. Es solo un ejemplo de los trabajos que hemos llevado a cabo para estudiar distintos tipos de escenarios. También hemos trabajado el tema de las telecomunicaciones. Me aterra la idea de que la gente intente hacer vídeos en tiempo real sobre el eclipse y que las transmisiones desde el móvil del eclipse puedan saturar las comunicaciones en una emergencia. Mi recomendación es dejar el teléfono en el bolsillo durante el eclipse.

¿Tiene la sensación de que somos conscientes de lo extraordinario que es este eclipse o cree que todavía se está infravalorando?

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En junio, el CIS nos mostró que el 72% de la población española ya sabía entonces, a dos meses del evento, que iba a haber un eclipse. No creo que haya muchos eventos, salvo alguno futbolístico, que todo el mundo sepa cuándo va a ocurrir. Por eso me gusta pensar que este es el Mundial de la astronomía. Y España lo ha ganado ya. Porque la gente sabe que hay un eclipse y se está preparando para verlo. Esto es algo que hay que vivir. El universo tiene cosas increíbles, pero hay muy pocos eventos astronómicos que lleguen directamente a la ventana de tu casa. Es un momento especial, porque la ciencia viene a verte a ti. No hay nada más especial que eso.