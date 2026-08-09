Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Envían un Es-Alert a los vecinos de Catí para evacuar el pueblo por el incendio de Tírig Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Catí infomando de la evacuación del municipio a causa del incendio forestal de Tírig. La población de Catí se encontraba confinada desde ayer después de que el incendio de Tírig avanzara hacia ese municipio. Los vecinos de Catí han recibido ahora un mensaje que informa de la evacuación por la carretera CV-128 o N-232 en dirección a Xert. En el texto del mensaje se indica a la población que sigan las instrucciones de la Guardia Civil que está colaborando en el operativo del incendio. El fuego se declaró el pasado viernes a última hora de la tarde y todo apunta a que la causa fue un rayo. Se declararon otros tres incendios, en Salzadella (ya extinguido) y en Culla y Serra d'en Galceran (ya controlados).

El incendio de Niebla (Huelva) afecta ya a 8.000 hectáreas Las hectáreas afectadas en el incendio de Niebla (Huelva) se han duplicado respecto a ayer y se elevan a 8.000, aunque no todas están quemadas, según el consejero de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz. Según ha precisado, en el perímetro del incendio hay 8.000 hectáreas afectadas, aunque las apreciaciones que tienen señalan que hay "muchas islas que no se han quemado" dentro de la zona, por lo que habrá que esperar a que lo determinen posteriormente los satélites de observación terrestre del programa Copernicus. El consejero ha comparecido ante los medios tras reunirse en el puesto de mando avanzado con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien, por su parte, ha señalado que ha habido en España en lo que va de año 40 grandes incendios forestales que han afectado a 200.000 hectáreas, seis veces más de las que había en 2025 por estas fechas.

Unas 395 hectáreas calcinadas en Tírig Valderrama ha informado asimismo de que anoche se produjo un pequeño incendio en el término de Palanques (Castellón), por las tormentas secas registradas en la zona, que pudo ser sofocado y extinguido rápidamente. Sobre las hectáreas quemadas hasta ahora por el incendio de Tírig, ha indicado que son unas 395, con unos 15 kilómetros de perímetro, y ha informado de que los fuegos declarados el viernes en Culla y en la Serra d'en Galceran se encuentran ya controlados. El conseller ha señalado asimismo que los vecinos de Catí (unos 700) permanecerán confinados en sus viviendas al menos hasta las 17:00 horas de hoy, cuando hay prevista una nueva reunión del Cecopi que evaluará la situación del incendio. Valderrama ha recordado que "estamos en una situación de tormentas secas, que se van a repetir en el día de mañana" por lo que ha pedido a los ciudadanos que eviten hacer fuegos "porque necesitamos que todos los servicios de extinción estén centrados hoy en el incendio de Tírig". Ha recordado además que se ha establecido un dispositivo especial para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que requerirá también la movilización de todos los medios de seguridad ante cualquier incidente.

Los medios de extinción del incendio de Castellón trabajan en dos frentes, en Catí y Tírig Los medios de extinción del incendio que sigue activo en la provincia de Castellón trabajan en dos frentes, uno en el norte que afecta al municipio de Catí -confinado desde la tarde de ayer- y otro en el sur, en el término de Tírig, cuya situación ha mejorado por el aumento de la humedad relativa de esta madrugada en la zona. Según ha informado el director técnico del Puesto Avanzado (PMA) del incendio, Antonio Rodrigo, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), se han desviado todos los medios a estas dos zonas y "se va a intentar darlo por estabilizado lo antes posible". Rodrigo ha indicado que el aumento la pasada noche de la humedad relativa al 70 % "ha ayudado a contener el incendio en la zona norte de Catí y en el sur porque el combustible ha vuelto a coger humedad". En el terreno trabajan unos 300 efectivos y 50 unidades terrestres y desde las 08:00 horas se han incorporado 19 medios aéreos, según ha precisado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en el centro de coordinación de los trabajos.

Controlado el incendio forestal de Moratalla (Murcia), en el límite con Albacete El incendio forestal declarado la tarde de este sábado en el término de Moratalla (Murcia), que afectaba a una zona muy próxima al límite con la provincia de Albacete, ha quedado controlado. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha indicado este domingo en un comunicado que el director del operativo de extinción lo ha declarado controlado a las 12:06 horas. La declaración del incendio como controlado implica que "se ha logrado aislar y detener el avance y la propagación de las llamas por completo dentro de las líneas de control", señala la fuente. Por ello, los medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, que habían retomado las tareas de extinción por la mañana, ya se han retirado y siguen en el terreno cuatro brigadas forestales que continúan los trabajos hasta que el incendio pueda declararse definitivamente extinguido.

El incendio de Niebla se agrava: la Junta envía un Es-Alert y desaloja a otras 340 personas de la provincia de Huelva La meteorología no ha dado tregua este sábado y el viento ha continuado complicando las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva). Tras la noche del viernes "sumamente difícil e intensa", durante la la jornada han empeorado las condiciones, ya que el fuego sigue activo y fuera de control. La Junta de Andalucía ha mandado un mensaje de Es-Alert para desalojar a unas 340 personas de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo ante la evolución del fuego, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a través de sus redes sociales. Cientos de efectivos y medios del Plan Infoca y de la UME siguen trabajando sobre el terreno para intentar controlar las llamas. De hecho, los recursos aportados por el Gobierno de España para las labores de extinción del incendio forestal se han incrementado hasta los 250 militares en total y 100 medios. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, quien ha recorrido, junto a la Unidad Militar de Emergencias, el flanco derecho del incendio, que ya ha afectado a más de 4.000 hectáreas.

Cuatro incendios ponen en alerta a Castellón, con 200 efectivos y 17 medios aéreos desplegados Un total de 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos trabajan en los incendios forestales declarados ayer en Castellón, que habrían sido ocasionados a causa de rayos y centran sus esfuerzos en Tírig, después de haber mejorado la situación en la Serra d'en Galceran y haberse dado por controlado el foco de Culla. Así lo han manifestado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del cecopi celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Serra d'en Galceran pero que se está desplazando hasta Tírig junto a los medios aéreos. El fuego obligó a desalojar a 91 personas de diferentes masías diseminadas, 11 de las cuales están en el polideportivo de Els Ibarsos y se mantiene confinado el municipio de Serra d'en Galceran por precaución. Siga leyendo aquí.

Declarado un segundo incendio forestal en Huelva El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un incendio forestal activo en el paraje Cueva de La Mora, ubicado en el municipio de Almonaster La Real (Huelva), que cuenta con una treintena de efectivos. Así lo ha informado el Infoca a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado que el fuego se ha declarado sobre las 12,35 horas de esta mañana. Hasta donde se encuentran las llamas, el Infoca ha desplegado un dispositivo para trabajar en su extinción compuesto por cuatro helicópteros -- dos de ellos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico --; 16 efectivos procedentes de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales 'La Iglesuela'; once bomberos forestales del Infoca y un vehículo autobomba.

26 medios aéreos y 70 personas en alejamiento preventivo en Huelva El dispositivo va a alcanzar los 26 medios aéreos en la jornada del sábado junto a 12 bulldozers, tres de ellos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que van a realizar labores de cortafuegos. A esto se añade 309 efectivos, entre ellos 60 de la UME. "Es de los incendios donde mayor nivel de maquinaria vamos a utilizar", ha destacado Sanz quien ha destacado la cooperación y coordinación de todas las administraciones involucradas en las labores de extinción. La situación del incendio mantiene a 70 personas en alejamiento preventivo. Sanz ha indicado que practicamente todas eran de segunda vivienda y cinco personas han necesitado alojamiento en hoteles de la zona. Ha confirmado que se encuentran afectadas las áreas de Rabo-Conejo, Caballón, Tumbalejo, La Florida y Las Arenas. El consejero ha confirmado que no hay zonas de afectación de viviendas o de personas que corran peligro. "Nadie debe regresar a una zona desalojada hasta que los responsables de la emergencia comuniquen expresamente ello", ha recordado Sanz quien ha señalado que la Guardia Civil tuvo que actuar la pasada noche para evitar que personas entraran en el perímetro del incendio. "Pido máxima prudencia, máxima colaboración y agradecer a la población su comportamiento con carácter general en relación con entender este tipo de medidas", ha remarcado.