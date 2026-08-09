Un barco de 12 metros se hunde tras chocar contra unas rocas en Torroella de Montgrí

Una embarcación de 12 metros de eslora se hundió el miércoles 5 de agosto después de chocar contra las rocas en la costa del Montgrí, en Torroella de Montgrí, en una zona cercana a la isla Pedrosa. El topónimo consta así en la web municipal de Torroella.

La Unidad Acuática de los Mossos d'Esquadra recibió el aviso sobre las tres y media de la tarde. Los dos tripulantes de la embarcación pudieron ser rescatados por Salvamento Marítimo y transportados hasta el puerto de l'Estartit.

Posteriormente, los efectivos de la Unidad Acuática de los Mossos localizaron la embarcación hundida a 31 metros de profundidad.

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Los agentes hicieron comprobaciones en la zona y constataron que no había ninguna fuga contaminante ni riesgo para la navegación, según el cuerpo policial.