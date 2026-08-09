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Accidente marítimo

Un barco de 12 metros se hunde tras chocar contra unas rocas en Torroella de Montgrí

Los dos tripulantes fueron rescatados y los Mossos localizaron la embarcación a 31 metros de profundidad

Un barco de 12 metros se hunde tras chocar contra unas rocas en Torroella de Montgrí

Un barco de 12 metros se hunde tras chocar contra unas rocas en Torroella de Montgrí

Lucía Feijoo Viera

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Eva Batlle

Torroella de Montgrí
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Una embarcación de 12 metros de eslora se hundió el miércoles 5 de agosto después de chocar contra las rocas en la costa del Montgrí, en Torroella de Montgrí, en una zona cercana a la isla Pedrosa. El topónimo consta así en la web municipal de Torroella.

La Unidad Acuática de los Mossos d'Esquadra recibió el aviso sobre las tres y media de la tarde. Los dos tripulantes de la embarcación pudieron ser rescatados por Salvamento Marítimo y transportados hasta el puerto de l'Estartit.

Posteriormente, los efectivos de la Unidad Acuática de los Mossos localizaron la embarcación hundida a 31 metros de profundidad.

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Los agentes hicieron comprobaciones en la zona y constataron que no había ninguna fuga contaminante ni riesgo para la navegación, según el cuerpo policial.

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Fuente: Diari de Girona

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