Montblanc reclama a Google Maps que no desvíe los coches por el municipio cuando haya atascos en la autopista

El Ayuntamiento de Montblanc ha pedido que Google Maps ponga algún tipo de aviso, sobre todo los viernes y domingos -y especialmente en verano- para que la aplicación y los navegadores de los coches no recomienden pasar por el núcleo urbano cuando haya retenciones en la N-240 y la AP-2. Las colas que se forman alrededor de la rotonda que une la nacional, la autopista y la C-14 pueden ser kilométricas y algunos conductores, para ahorrarse la espera, acaban pasando por el interior de la localidad, que termina colapsada, lo que perjudica a los vecinos. Además, esta alternativa tampoco soluciona el problema a los turismos, ya que cuando llegan a esta rotonda, las señalizaciones especiales que se habilitan los fines de semana les obligan a dar media vuelta y acabar haciendo cola.

El alcalde, Marc Vinya, ha explicado a la ACN que han solicitado al Servei Català de Trànsit (SCT) que hable con los responsables de Google Maps para que los viernes y los domingos "notifiquen a los conductores" que el interior de Montblanc "no es una vía alternativa", ya sea "poniendo alguna incidencia en el municipio o que hay obras". "Saltarse la cola por dentro de Montblanc no es una solución, porque queda colapsado, y aquellos conductores que lo hacen cuando llegan a la rotonda tienen que volver a la casilla de salida, porque la señalización excepcional les obliga a dar marcha atrás", ha detallado. Según ha explicado Vinya, la petición ya ha sido formulada y ahora falta recibir la respuesta.

Saltarse la cola por dentro de Montblanc no es una solución Marc Vinya — Alcalde de Montblanc

El núcleo central de la problemática es la rotonda donde confluyen la N-240, el acceso a la AP-2 y la C-14, conocida popularmente como "la rotonda de la Rifacli". "Los viernes por la tarde, en la operación salida, tenemos problemas con la salida de la autopista; y los domingos, con la operación retorno, con la rotonda", ha detallado.

Así, los viernes, como la rotonda no puede absorber todo el tráfico que llega desde la AP-2 de los vehículos procedentes de las comarcas de Lleida y del interior de la península, las colas acaban afectando a la propia autopista. Todo ello se ve agravado porque desde hace unos meses Carreteras del Estado ha colocado unos conos en los kilómetros previos a la salida de Montblanc que anulan un carril. Una medida sobre la que el consistorio aún no sabe por qué se ha tomado.

Conos colocados en la salida de Montblanc de la AP-2 en sentido Barcelona y que anulan un carril. / Eloi Tost / ACN

Y los domingos, estos mismos vehículos regresan de las localidades de la Costa Daurada en dirección a las comarcas de Lleida, por lo que en el momento de tomar la autopista se genera un atasco en la rotonda. En este caso, el Servei Català de Trànsit optó por colocar unos conos que limitan la movilidad por la rotonda -no se puede dar la vuelta completa- para facilitar el flujo de vehículos entre la N-240 y la AP-2. Esto provoca que los vehículos que salen del centro de Montblanc para dirigirse hacia la C-14 o la autopista no puedan enlazar con ellas, ya que los conos les obligan a tomar la N-240 en dirección sur hasta que, dos kilómetros más adelante, pueden cambiar de sentido. Y si hay colas, acaban teniendo que hacerlas.

Sin enlace no hay solución

Con todo, el alcalde es consciente de que los problemas de movilidad en estos días puntuales en los que el tráfico aumenta notablemente no se solucionarán hasta que el Estado construya el enlace prometido entre la A-27 y la AP-2. Esto descongestionaría la rotonda y permitiría una mayor fluidez del tráfico. Cuando se abrió el túnel del Coll de Lilla en octubre de 2023 se prometió que esta obra estaría terminada en unos tres años. Y el tiempo ha pasado, pero los trabajos no se han ejecutado.

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"Sabemos que durante más de un año el proyecto ha estado parado a la espera de la declaración de impacto ambiental. Ahora parece que este trámite habría terminado y que se puede avanzar", ha apuntado Vinya, que ha calificado la situación de "incomprensible". Aun así, es consciente de que "hasta que no haya una licitación, que también durará muchos meses, y unas obras de construcción, que también serán muchos meses, no habrá una solución definitiva". De hecho, no es muy optimista con los plazos y estima que "quizás pasarán cuatro o cinco años más". "Desde Carreteras del Estado nos dicen que esta obra es la prioritaria que tiene el Ministerio en Catalunya en lo que respecta a la red de carreteras, pero quizás no es todo lo urgente que debería ser", ha reprochado.