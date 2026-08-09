Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Javier RuizLluvias CatalunyaItaliaFerran TorresAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipse
instagramlinkedin

Cita gastronómica

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

Felipe VI se suma más tarde a la velada tras presidir en la Almudaina la ceremonia de entrega de trofeos de la Copa del Rey

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

Ballesteros / EFE / vídeo: Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raquel Galán

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Familia Real salió este sábado a cenar al Portitxol, una cita gastronómica en el restaurante Mia que se está convirtiendo en una tradición durante las vacaciones de verano en Marivent.

Los primeros en llegar fueron la reina Letizia y la reina emérita, doña Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el viudo de la princesa Tatiana, amiga de la monarca emérita, Jean Henri Fruchaud.

Noticias relacionadas

Felipe VI se sumó más tarde al ágape, tras finalizar la ceremonia de entrega de trofeos de la Copa del Rey de Vela, en la que otorgó el segundo galardón en su categoría a sus compañeros del Hispania, el nuevo velero de la Armada Española.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
  2. La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
  3. La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
  4. Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
  5. Estado de los embalses hoy, 8 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia
  7. José Miguel Viñas, meteorólogo: 'Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana
  8. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

La Familia Real disfruta de una cena en familia en Mallorca

Luis (68 años): "Vivir en la calle no es bueno, pero si uno se lo toma con la filosofía que yo me lo tomo, tampoco es tan malo"

Luis (68 años): "Vivir en la calle no es bueno, pero si uno se lo toma con la filosofía que yo me lo tomo, tampoco es tan malo"

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

Calor, bochorno y nubes altas: así será el tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya

Calor, bochorno y nubes altas: así será el tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya

La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada

Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "Viva Franco"

Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "Viva Franco"

Directo | Los medios de extinción del incendio de Castellón trabajan en dos frentes, en Catí y Tírig

Directo | Los medios de extinción del incendio de Castellón trabajan en dos frentes, en Catí y Tírig