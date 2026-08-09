Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

Los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse rastreando las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra Los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse mediante el seguimiento y la predicción de las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). La Luna alrededor de la Tierra no se encuentra en el mismo plano que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, llamado plano de la eclíptica. La órbita de la Luna está inclinada en un ángulo de 5° con respecto a la eclíptica. Esto significa que, a medida que la Luna viaja alrededor de la Tierra, no siempre pasa por delante del Sol. Dos veces al año, la órbita de la Luna se alinea de tal manera que cruza la línea Sol-Tierra en la eclíptica durante la luna llena y la luna nueva. Estos puntos de cruce se denominan nodos lunares. Es entonces cuando puede producirse un eclipse. Por lo tanto, los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse mediante el seguimiento y la predicción de las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra.

Una excepcional lluvia de estrellas como colofón del histórico eclipse de sol Una excepcional 'lluvia de estrellas', debido a que el máximo de actividad coincidirá con la 'Luna nueva' y la luz del satélite no interferirá en la observación, servirá el miércoles como colofón del histórico eclipse total de Sol visible desde muchos lugares de España. El 'pico' de esta lluvia de estrellas llega cada año en torno al 12 de agosto, cuando pueden ser visibles entre 50 y 100 meteoros por hora, según datos de la NASA, que ha apuntado que este evento suele convertirse cada año en la mejor lluvia de meteoros por coincidir en el hemisferio norte con el verano y por lo tanto los cielos nocturnos suelen estar más despejados. El mejor momento para observarlas serán las horas entre la medianoche del miércoles 12 y el amanecer del día 13, pero 2026 brindará además y de una forma absolutamente excepcional la posibilidad de ver 'perseidas' durante el tiempo que dure la fase de totalidad del eclipse de Sol.

Atracción de turismo internacional Los datos de Booking reflejan que el interés por este eclipse solar ha crecido con fuerza entre los viajeros internacionales, ya que las búsquedas de alojamiento desde fuera de España para estancias del 12 al 13 de agosto se han disparado un 522 % en Soria, uno de los puntos desde los que se verá mejor este fenómeno. A Soria, que es la provincia que ha experimentado un mayor crecimiento de búsquedas de alojamiento desde el extranjero, le siguen León (356 %), Palencia (345 %), Burgos (325 %), Teruel (230 %), Lugo (198 %), Valladolid (161 %) y Oviedo (115 %). Entre los visitantes nacionales, la provincia que ha experimentado un mayor crecimiento de las búsquedas ha sido Palencia (121 %), seguida de A Coruña (64 %), Soria (49 %), Guadalajara (22 %) y Teruel (20 %).

Alta ocupación en hoteles y cámpines Los datos del Ministerio de Economía relativos a la demanda hotelera apuntan a un incremento del 17,8 % de las reservas en comparación a agosto de 2025. A la alta ocupación en hoteles y casa rurales en los territorios que cuentan con mejor visibilidad del eclipse se suma la de los cámpines, que están todos completos para verano. Aunque el responsable de comunicación de la Federación Española de Campings (FEEC), Óscar Guillén, ha explicado a EFE que esta es la demanda habitual de cada verano, por lo que no ha experimentado ningún repunte por el eclipse.

El rey, gran aficionado a la astronomía, observará el eclipse desde Baleares El rey observará el eclipse del próximo día 12 en Mallorca, uno de los puntos privilegiados de España para contemplar este fenómeno y donde Felipe VI podrá disfrutar de su gran afición a la astronomía que tiene desde niño y que, como él mismo ha confesado, heredó de su abuela. Fue su abuela Federica de Grecia, madre de la reina Sofía, la que inculcó a Felipe VI desde pequeño su gran interés por la astronomía, que desarrolló cuando le regaló un telescopio, según ha explicado en algunas ocasiones el rey. Aunque no se conoce por el momento el lugar exacto en el que el jefe del Estado observará este fenómeno de eclipse total, será en Mallorca, donde se encuentra de nuevo desde este pasado sábado tras asistir a la toma de posesión en Colombia del nuevo presidente de ese país, Abelardo de la Espriella.

El eclipse solar dispara el turismo y las búsquedas de alojamiento crecen hasta un 500 % El próximo miércoles la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol provocando un eclipse solar, un fenómeno astronómico que atraerá a España a más de 446.000 turistas y que ha disparado las búsquedas de alojamiento en los lugares con mejor visibilidad hasta multiplicar la demanda habitual en más de un 500 %. Este eclipse se espera que tenga "un impacto económico significativo" en España, con una aportación neta a la economía de 347,6 millones de euros, y que atraiga a 446.700 turistas más durante la semana, según cálculos del Ministerio de Economía presentados en la reunión de coordinación para el trío de eclipses.

Precedentes del eclipse La última ocasión en que un fenómeno astronómico de estas características pudo disfrutarse desde Catalunya fue el 30 de agosto de 1905. Las crónicas de agosto de 1905 relatan un "maravilloso espectáculo" vivido alrededor del mediodía. "La oscuridad que se produjo en el momento de la totalidad fue tanta que aparecieron numerosas estrellas en el firmamento", mencionaba el Diari de Barcelona, que destacaba el "rapidísimo descenso de la temperatura, con sensación casi de frío".

Problemas meteorológicos También hay una cierta preocupación por las condiciones meteorológicas que pueda haber ese día. Especialmente en las zonas donde, según apuntan las primeras predicciones, podría haber nubes bajas que, en algunos casos, entorpecerían la visibilidad del fenómeno. En ambos casos, las autoridades recomiendan mantenerse informados para asegurar que ese día todo avance sin imprevistos. Porque el eclipse será único y hay que vivirlo.

Imprevistos de movilidad Los nervios por el eclipse no solo se deben a las expectativas que hay alrededor de este evento, sino, sobre todo, a los imprevistos de última hora que pueden condicionar la experiencia. Ante el temor a los atascos y colapsos en las carreteras el 12 de agosto, el Gobierno llama a la responsabilidad y pide efectuar "salidas escalonadas" como durante la operación salida de verano y "evitar los desplazamientos de última hora".