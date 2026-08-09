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Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA

Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA / Guido Manuilo / EFE

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Valentina Raffio

Germán González

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El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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