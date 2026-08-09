Catalunya activa la "alerta máxima" ante el eclipse: 700 agentes, drones y unidades acuáticas y subacuáticas

Desde este fin de semana, los Mossos d'Esquadra activan una 'prealerta por eclipse' hasta el día anterior al fenómeno. Varias patrullas se desplegarán por zonas naturales, acompañadas, en algunos casos, por Agentes Rurales, para preparar la llegada de visitantes a los puntos de observación, habilitar aparcamientos y recordar que las acampadas no están autorizadas.

El 12 de agosto se entrará en "fase de alerta máxima", según fuentes policiales, con la activación del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) para monitorizar cualquier incidencia. Más de 700 agentes participarán en este dispositivo especial del eclipse y estarán pendientes de la movilidad en las carreteras del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Ponent, la gran tribuna del fenómeno.

Unos 200 efectivos policiales se desplegarán en los puntos de mayor afluencia, mientras que alrededor de 420 realizarán servicios regionales y otros 80 formarán parte de los dispositivos de vigilancia con drones, helicópteros y unidades acuáticas y subacuáticas. A ellos se sumarán agentes de las policías locales de los municipios en los que se ubiquen puntos de observación. El principal objetivo es controlar la afluencia de personas que acudan a observar el fenómeno. Los policías establecerán controles específicos en los accesos y estarán atentos también ante la posibilidad de positivos por alcoholemias, exceso de velocidad o distracciones al volante.

La principal vía para acceder a las zonas desde las que se podrá observar el eclipse es la AP7, especialmente para quienes se desplacen desde Barcelona o desde otros puntos de Europa. Por ello, el Servei Català de Trànsit ha diseñado un plan que busca preservar la fluidez de la circulación en la autopista y que incluye la restricción del tráfico de camiones. Los vehículos pesados no podrán circular en sentido sur entre Martorell y Ulldecona entre las dos de la tarde y la medianoche del 12 de agosto. Además, Trànsit ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT)) que prohíba la circulación de camiones en sentido norte entre Castellón y Ulldecona o, como alternativa, que solo puedan hacerlo por el carril derecho a una velocidad máxima de 80 km/h.

Observar el eclipse solar / ShutterStock

Trànsit recomienda a los conductores evitar la AP7 y plantea itinerarios alternativos. En el área de Girona se aconsejará utilizar la C25 para dirigirse hacia Lleida y, a la altura de Martorell, la A2. Más al sur, los paneles luminosos de las carreteras recomendarán utilizar la AP2, la N340, la N420 o la A7. En este sentido, se recuerda que al tráfico habitual de quienes viajan para ver el eclipse se sumará el de las personas que se desplazan por vacaciones hacia distintos destinos turísticos, por lo que la presión sobre la red viaria puede ser muy elevada. Trànsit ha evitado hacer estimaciones sobre el número de desplazamientos que se espera. La DGT, sin embargo, calcula que habrá entre millón y medio y tres millones en toda España.

Un helicóptero de Trànsit sobrevolará las salidas de la AP7 en el delta del Ebro, uno de los puntos con mayor afluencia de personas. También habrá regulaciones específicas de tráfico en los accesos a municipios como L'Ampolla, L'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta y la Ràpita. Asimismo, Prades podría registrar importantes congestiones, por lo que la policía podría impedir el acceso a algunos espacios naturales de la Serra de la Mussara.

Una de las principales preocupaciones de Trànsit y de los Mossos d'Esquadra es que algunos conductores decidan detenerse en los arcenes de carreteras y autopistas para observar el eclipse. Los agentes velarán para impedirlo y recuerdan que esta conducta puede ser sancionada. Desde Trànsit señalan que las áreas de servicio y de descanso son una alternativa si no se puede acceder a alguno de los puntos oficiales de observación.

La Generalitat ha habilitado 23 puntos oficiales de observación repartidos en 18 municipios que cumplen criterios de seguridad y capacidad para acoger a los 'turistas del eclipse'. Estos espacios garantizan una buena visibilidad, un acceso sencillo y la protección del entorno natural, según la administración catalana. El Departament de Recerca distribuirá 150.000 gafas homologadas en estos puntos oficiales gracias a la colaboración con ayuntamientos y entidades. Además, otros 60 municipios tienen previsto organizar actividades de observación con motivo del eclipse.

Cerca de 150 Agentes Rurales informarán a los visitantes para que eviten acceder a zonas remotas con el fin de observar el eclipse, tanto por celebrarse de noche como por el riesgo de incendios forestales. Protección Civil activará el plan Procicat en fase de prealerta entre el 11 y el 13 de agosto ante este peligro.

El Departament de Territori cerrará el acceso motorizado a los parques naturales de Els Ports y de la Serra de Montsant, así como a lugares como la Cartuja de Escaladei, entre la noche del martes y la mañana del jueves.

El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), encargado de hacer el seguimiento del eclipse y de las incidencias derivadas del dispositivo, se ubicará en Reus y contará con representantes de Protección Civil, Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Servei Català de Trànsit y varios ayuntamientos afectados.

El teléfono de emergencias 112 prevé un incremento de entre el 10% y el 15% de las llamadas durante la jornada del eclipse, por lo que ha reforzado las salas operativas. Mientras que una tarde habitual del 12 de agosto contarían con entre 40 y 45 gestores, durante las horas del eclipse habrá 52 y se alcanzarán los 59 en los momentos de mayor actividad. El 112 recuerda, además, que es un teléfono destinado exclusivamente a emergencias y no a facilitar información.